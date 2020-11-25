Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğuna ve olumlu yönde değişimlerin başladığına yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.

"Sağlık durumunda değişiklik yok"

Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını belirten Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.

Sağlık durumu hakkında haberler çıkmıştı

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde Kenan Işık hakkında "Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor" demişti.

Kenan Işık'a ne olmuştu?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, uzun yıllardır komada tedavi ediliyor.