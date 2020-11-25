Kenan Işık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşti mi?

Kenan Işık', spor sonrasında sauna girdiği sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece tedavisi olumlu cevap verdi.

Kenan Işık durumu nasıl?

Günaydın’dan Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı; "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık, kaza geçirmeden önce ATV’de yayınlanan Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapıyordu.