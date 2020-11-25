  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kenan Işık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşti mi?
Yaşam

Kenan Işık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşti mi?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere hastaneye kaldırılmıştı. Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin iyi haber gedi. Peki Kenan Işık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşti mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:24:00 - 2020-11-25 09:26:45
Kenan Işık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşti mi?

Kenan Işık', spor sonrasında sauna girdiği sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece tedavisi olumlu cevap verdi.

Kenan Işık durumu nasıl? 

Günaydın’dan Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı; "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık, kaza geçirmeden önce ATV’de yayınlanan Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapıyordu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz
Gündem

Savcı Sayan'dan tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, öğretmenlerle ilgili skandal sözler sarf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. ..
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay