Kenan İmirzalıoğlu'ndan Milyoner'de sakız çiğneyen yarışmacıya tokat gibi cevap! "Şişirip patlatmaya kalkarsan..."

Hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça popüler bir yarışma olan Kim Milyoner Olmak İster 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Sunucu koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu'nun oturduğu Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmacının sakız çiğnemesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmada mücadele eden 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer tepkileri üzerine çekti. Yarışmacının sakız çiğnemesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu ve sunucu İmirzalıoğlu da olaya kayıtsız kalmadı.

SAKIZ ÇİĞNEYEN YARIŞMACIYA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kim Milyoner Olmak İster'in 27 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya İstanbul'dan katılan 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer mücadele etti. İlk başlarda her şey normal gibi görünse de sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacının sakız çiğnediğini fark etti.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyla sohbet ederken ağzında bir şey olduğunu fark etti. Yarışmacıya "Ağzında bir şey mi var?" sorusunu yönelten İmirzalıoğlu aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacı ise rahatlamak için sakız çiğnediğini söyledi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN DERS NİTELİĞİNDE YANIT

Yarışmacı Alper sınavlarda da sakız çiğnediğini ifade edince, ünlü sunucu "Sınavlara tabi daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var" dedi. Yarışmacı ise "Onların da stresini alır belki" sözleri ile seyirciyi adeta çılgına döndürdü.

"HOCALARIN KARŞISINDA DA ÇİĞNEYEBİLİYOR MUSUN?"

Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya hocaların karşısında da sakız çiğneyip çiğnemediğini sordu. Çiğneyemeyeceğini söyleyen yarışmacıya sunucu "Tabi, çeneye destekli bir şey gelir" diyerek soğukkanlılıkla tepki gösterdi.

"TÜRK KÜLTÜRÜNDE HOŞ KARŞILANIYOR MU?"

Yarışmacı Japon kültüründe sakız çiğnemenin hoş karşılanmadığını söyleyince, Kenan İmirzalıoğlu da Türk kültüründe hoş karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Yarışmacı bu soruya, "Bizim kültürde ortada gibi. İzin verenler var, vermeyenler var. İnsanlar ikiye ayrılır. Derste sakız çiğnettirenler ve derste sakız çiğnettirmeyenler" yanıtı verdi.

İmirzalıoğlu ise, "Sen insanları öyle mi ayırdın" diyerek "Milyonlarca insan seni izliyor ve onlara karşı sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi?" diye soru yöneltti.

"ŞİŞİRİP PATLATMAYA KALKARSAN..."

Yarışmacı en sonunda sunucuya 'Size sorun oluşturmuyorsa çiğneyeceğim" deyince İmirzalıoğlu, "Bakalım. Şimdilik iyi giriyorsun. Şişirip patlatmaya kalkarsan ne olacak" yanıtını verdi.

NE KADAR KAZANDI?

3 joker hakkını da kullanan yarışmacı Alper yarışmadan 2 Bin Türk Lirası kazandı.

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