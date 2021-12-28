Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan kötü haber geldi.

Programa ara verildi

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi.

Hamile olan eşi Sinem Kobal ve kızının sağlık durumu ile ilgili bir haber gelmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da görüntülenen ünlü oyuncu, ikinci bebeğiyle ilgili; "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuşmuştu.