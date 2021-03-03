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Medya Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması!
Medya

Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması!

Kurtlar Vadisi Kaos olarak yeniden ekranlara döneceği konuşulan diziye dair Kenan İmirzalıoğlu'ndan sevindiren haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:19:00 -
Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması!

ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Cihangir'de kameraların objektifine takıldı. İmirzalıoğlu'nun açıklamaları arasındaki Kurtlar Vadisi Kaos detayı hayranlarını sevindirdi.

İlk olarak yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ilgili fikirlerini söyleyen İmirzalıoğlu, şunları söyledi:

 "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı."

Sıklıkla yeniden ekranlara geleceği söylenen, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Kaso'a dair ise Kenan İmirzalıoğlu, sevindiren şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim."

"Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın."

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