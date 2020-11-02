Kenan Evren'in 'Amerika' korkusu! İşte Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, geçtiğimiz gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Yılmaz ile ilgili bir anısını paylaştı.

Mesut Yılmaz ile arasında geçen diyalogu anlatan Donat, Yılmaz’ın kendisine "Sana bir şey anlatacağım... Ama yazma" dediğini aktardı.

Kenan Evren'in 'Amerika' korkusu!

Yavuz’un anlattıklarına göre Mesut Yılmaz, Kenan Evren’in kendisine sürekli “Amerika'nın haberi var mı?. Amerika ne diyor?” diye sorduğunu söylemiş.

İşte Donat’ın o yazısı;

Yakın tarihin perde arkası

Kenan Evren cumhurbaşkanı... Turgut Özal başbakan... Mesut Yılmaz dışişleri bakanı.

Evren'le ABD'ye gittik... Almanya'ya gittik... Mesut Yılmaz da vardı.

Bir gün... Mesut Bey, "Sana bir şey anlatacağım... Ama yazma" dedi... Yazmadım.

Yeri ve zamanı geldi... İşte Mesut Bey'in söyledikleri:

- Ne zaman dış politika ile ilgili bir konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi versem... Yapacağımız bir şeyi söylesem... Hep aynı soruyu soruyor: 'Amerika'nın haberi var mı?. Amerika ne diyor?'