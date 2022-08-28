Kenan Evren'e söylediklerine bakın... Müjde Ar'ın ikiyüzlülüğü!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Müjde Ar'ın 12 Eylül darbesi üzerinden AK Parti iktidarına yönelik sözlerini hatırlatarak eski bir haberi gündeme getirdi.

Altınok'un bugünkü yazısının ilgili bölümü...

Sosyal medyada önüme, Gülşen'in tutuklanmasının tartışıldığı Halk TV yayınına katılan oyuncu Müjde Ar'ın videoları düştü.

Müjde Hanım aklımda daha eğlenceli birisi olarak kalmış. Yayında çok sinirli konuşuyordu. Bir an Mine Kırıkkanat anlatıyor sandım.

Gülşen meselesini aşan bir şeyler olmalı ki, "12 Eylül cuntasından sonra yaşananlara benzer şeyler yaşıyoruz" bile dedi.

Yok, bir sağdan bir soldan gençlerin asıldığı o korkunç günleri yaşça benden büyük birine anlatmaya kalkmayacağım elbette. Zaten yanı başında 12 Eylül darbesinden çok çekmiş Sevgili Ercan Karakaş var.

Sorun Müjde Ar'ın bugün eleştirdiği 12 Eylül'ün zulüm günlerinde, darbenin lideri Kenan Evren'i övgüleriyle utandıracak kadar mutlu ve huzurlu olması.

Bakın yukarıdaki gazete kupürü o günlere ait, hatırladınız mı?

O zaman mı numara yapıyordunuz yoksa şimdi mi Müjde Hanım?

Hangi Müjde'ye inanalım?