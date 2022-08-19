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Medya Kenan Doğulu dillere düştü! Dalga geçmeyen kalmadı...
Medya

Kenan Doğulu dillere düştü! Dalga geçmeyen kalmadı...

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üç ayda bir yayımlanan İSTanbul dergisine konuşan şarkıcı Kenan Doğulu, mahalle baskısı yaşadığını itiraf ettikten sonra, ekonomik krizin herkesi darmaduman ettiğini söylemiş ve yasakların kalkmasıyla İstanbul gece hayatının yeniden normale dönmesini beklediğini söylemişti. Aynı Doğulu geçtiğimiz günlerde ise, 6 saatlik konseri için 7,5 milyon TL'yi cebine indirmişti.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:44:00 -
Kenan Doğulu dillere düştü! Dalga geçmeyen kalmadı...

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üç ayda bir yayımlanan İSTanbul dergisine konuşan şarkıcı Kenan Doğulu, mahalle baskısı yaşadığını itiraf ettikten sonra, ekonomik krizin herkesi darmaduman ettiğini söylemiş ve yasakların kalkmasıyla İstanbul gece hayatının yeniden normale dönmesini beklediğini söylemişti. Aynı Doğulu geçtiğimiz günlerde ise, 6 saatlik konseri için 7,5 milyon TL'yi cebine indirmişti.

Aynı Kenan Doğulu şimdi ise, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ti'ye alındı. Doğulu'nun giydiği elbise alay konusu oldu.

Daha önce saçları uzun olan Kenan Doğulu'yu, sosyal medya kullanıcıları eşi Beren Saat'e benzetmiş günlerce bu benzerlik konuşulmuştu. Harbiye Açıkhava'da konser veren Doğulu şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatsa da sahne kostümüyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı ve alay konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da konser veren Kenan Doğulu bol pantolonlu sahne kombiniyle sosyal medya platformu twitter'da alay konusu oldu. Bol pantolunu beğenmeyen kullanıcılar Doğulu'ya "Dedemin pantolonunu giymiş" yorumlarında bulundu.

Harbiye Açıkhava'da yüzlerce hayranıyla buluşan ve unutulmaz bir gece yaşatan Kenan Doğulu, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Doğulu, bol pantolunlu kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Konserlerinde kullandığı sahne kombinleriyle adından sıkça söz ettiren Kenan Doğulu son Harbiye Açıkhava konserinde gömlek ve gri bol pantolon tercih etti. Doğulu'nun bu kıyafet seçimi Twitter'da gündem oldu. Şarkıcının kıyafetini hiç beğenmeyen kullanıcılar, "Köy kahvehanesindeki dedelere benzemiş" ve "Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş" yorumu yaptı.

 


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Yorumlar

Leyl....

Mubarak Cumalar olsun.. Bu insanlarin yuzu kizarmiyor.. Kimdir bu adam babasinin yuzu suyu hurmetine.. Sanki Michael Jackson.. Kibr en buyuk seytaninizdir..

Leyl....

Altina topuklu giymisdir.. Allah ne verdiyse o kisa isen kisasin.. 7 million ne yahu?? Türkiyede buyuk bir liyakatsizlik var.. Bir de Fakir edebiyati.. Haniminizi da sevmem!
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