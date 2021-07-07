Kenan Aydoğan kimdir? Trabzon’un yeni emniyet müdürü Kenan Aydoğan kim? Kenan Aydoğan nerelidir?
Kenan Aydoğan kmidir? Emniyet müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet atama kararlarına göre, Kenan Aydoğan, Trabzon İl Emniyet Müdürü oldu. Trabzon’un yeni emniyet müdürü Kenan Aydoğan kimdir? Kenan Aydoğan kaç yaşında?Kenan Aydoğan nerede göre yaptı? İşe Kenan Aydoğan’ın biyografisi.
Emniyet müdürü Kenan Aydoğan kimdir? Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Emniyet müdürü atamalarına göre, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne atandı. Trabzon İl Emniyet Müdürü görevine getirilen Kenan Aydoğan’ın kim olduğu araştırılıyor. Trabzonlular yeni atanan emniyet müdürü, "Kenan Aydoğan kimdir?" sorusunu araştırıyor.
Kenan Aydoğan kimdir?
1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde tamamladıktan sonra, Polis Kolejini 1981'de, Polis Akadem?isini ise 1985 yılında bitirdi.
Kenan Aydoğan nerede görev yaptı?
1985 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Mardin, Hollanda (Misyon Koruma), Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum'da görev yaptı.
2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2008-2016 yılları arasında Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında, Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmalarda görev aldı.
26.10.2016 tarihinde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı görevini yürütmekteyken, 19.08.2017 tarihli kararname ile Sivas İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Emniyet müdürü Kenan Aydoğan evli ve 2 çocuk babasıdır.
Resmi Gazete emniyet müdürü atamaları
Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne
Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne
Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne
İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğünea tandı.