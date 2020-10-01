Kenan Alpay: Doğu Perinçek’e kalsa Wagner gelip İstanbul’a konuşlansın

Gazetemiz yazarı Kenan Alpay, aralarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay’ın da konuk olduğu ve kardeş ülke Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların değerlendirildiği programa katıldı.

Perinçek ve Atabay’dan ağız birliği

Perinçek ile Ünal Atabay, İran ve Rusya’nın işgalci Ermenistan’a yardımda bulunma girişimlerinin ele alındığı programda ağız birliği yapan Doğu Perinçek ile Ünal Atabay, Rusya ve İran’ın Ermenistan ile sınırı olmadığını iddia ederek, “Tebriz üzerinden Ermenistan’a Tırlarla ağır silah sevkiyatı yapılsın? Sizin bölge haritasından hiç haberiniz yok!” dediler. "Rusya ve İran'ın Ermenistan'a sınırı yok" iddiasını çürüten Alpay, bu iddialara tepki gösteren Kenan Alpay, “Bazı arkadaşlar konuşuyor, efendim cihatçılar falan filan. Ya tamam da kardeşim bir sefer de deyin ki şu Rusya ordusunun Suriye’ye Libya’da ne işi var diye Allah rızası için bir sorun yani.” dedi. Rusya’nın bu bölgelerde olmasını olumlu bulduğunu ve Rusya’nın denge unsuru olduğunu ifade eden Perinçek’e bir cevap veren daha Alpay, “Doğu beye kalacak olursa Wagner gelsin bizi İstanbul’da da yönetsin. Ankara’ya konuşlansın Doğu bey memnun olur. Biz memnun olmayız. Biz burada işgalci görmek istemiyoruz. Biz Amerikan işgalini temizlemeye çalışıyoruz, birileri buraya Rus işgali getirmeye çalışıyor. Amerika’nın Sesi radyosunu biliyoruz, bir de Moskova’nın Sesi var, Pekin’in sesi var, yani biz bu frekansları geçiyoruz. Bu frekanslar bize hitap etmiyor.“ ifadelerini kullandı.