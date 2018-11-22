Kemoterapiden bu meyve ile kurtulun!

Graviola meyvesinin kanser hücrelerine etkileri üzerine, uzun yıllardır laboratuvar ortamlarında geniş çaplı araştırmalar yapılmış ve alternatif bir kanser tedavisi olarak incelenmiştir. Özellikle bir Amerikan ilaç firması, 1970’lerden itibaren meyvenin kanser üzerindeki etkilerini içeren testler yapmaktadır.

Graviola meyvesinin, kolon, meme, prostat, akciğer ve pankreas kanseri dahil olmak üzere 12 kanser türünde, kanser hücrelerini etkili bir şekilde öldürdüğü belirtilmektedir.

Meyvenin, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmada 10,000 kat daha güçlü olduğunun kanıtlandığı ifade edilmektedir. Ayrıca, kemoterapinin aksine, sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanserli hücreleri hedef aldığının altı çizilmektedir.

ARAŞTIRMACILAR GRAVİOLA İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ

Aşırı mide bulantısı, kilo kaybı ve saç dökülmesine neden olmayan tamamen doğal bir terapi ile kansere karşı güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini,

Bağışıklık sistemini koruyarak ölümcül enfeksiyonlardan koruduğunu,

Tedavi süresince daha güçlü ve sağlıklı hissettirdiğini,

Enerjinizi artırdığı vurgulamaktadır.

Bir çalışma, graviola bitkisinin yapraklarının, göğüs kanseri hücrelerinin çoğalmasına karşı, meyvelerinden ve tohumlarından daha güçlü olduğunu göstermiştir.

GRAVİOLA MEYVESİNİN DİĞER FAYDALARI

Meyvenin etkileyici sağlık yararları arasında parazitleri öldürme, inflamasyonu azaltma, solunum koşullarını iyileştirme, beden ve zihni yatıştırma, cildi iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirme ve ağrıyı hafifletme de bulunmaktadır. Ayrıca, mide rahatsızlıkları ve ateş için bitkisel bir tedavi olarak kullanılan bir meyvedir.

Meyvelerin yumuşak posası ve lifleri, içecekler, tatlılar ve şekerler ile dünyanın birçok yerinde kullanılan geleneksel tıbbi tedaviler için kullanılır.