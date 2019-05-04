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Kemoterapi ünitesinde hastalara canlı müzik keyfi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Onkoloji Servisi’nde yaptırılan odanın açılışında Kemoterapi Ünitesi’nde tedavi gören hastalara canlı müzik keyfi yaşatıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:15
Kemoterapi ünitesinde hastalara canlı müzik keyfi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Onkoloji Servisi’nde yaptırılan odanın açılışında Kemoterapi Ünitesi’nde tedavi gören hastalara canlı müzik keyfi yaşatıldı.


Umut ve Yaşam Derneği’ne bağışta bulunan merhum Nuran Katip Öksüzoğlu adına yaptırılan odanın açılışına hastane başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Erhan Kader, hastane hemşire ve çalışanları katıldı.


Oda düzeninin otel Odası konforunda olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtenUmut ve Yaşam Derneği yönetim kurulu başkanı Dr. Nimet Baki "Kanser hastalarının ve refakatçilerinin rahatça konaklayacağı oda hastanemize hayırlı olsun. Oda düzenin otel odası konforunda olması için elimizden geleni yaptık ve ve hiçbir masraftan kaçınmadık. Kanser, hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılacak bu odanın yapımı için derneğimize desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.


Kanser hastalarının konforlu bir şekilde konaklayacağı özel odanın açılışından sonra Umut ve Yaşam Derneği gönülleri ellerinde çiçeklerle kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Bağlama ve ney eşliğinde sevilen türküleri seslendiren gönüllüler, hastalar tarafından alkış alırken söylenentürkülerebazı hastalar da eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Böyle bir etkinliği ilk kez yaptıklarını belirten Baki ’’ Böyle bir etkinliği ilk kez yapıyoruz. Bütün hastaların büyük keyif aldığını görmek ve onları biran olsun bulundukları ortamdan çıkarıp unutturmak bizi çok mutlu etti. Bundan sonra hastane yönetiminin desteği ile bu etkinliklerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Müzikli terapinin hasta psikolojisini büyük oranda olumlu etkilediğine inanıyoruz. Hastalarımıza keyifli dakikaları yaşatan KTÜ Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerine ve derneğimizin gönüllüsü neyzen Hasan Özbek arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:15
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