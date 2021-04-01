Koronavirüs aşılama takviminde bir adım daha açıldı. Hafta sonundan itibaren kronik hastalıkları bulunanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşlerine randevu veriliyor. Peki, kemoterapiden sonra aşı olunuyor mu?

Kemoterapi alanlar korona aşısı olabiliyor mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Demirer, kanser hastalarının aşılanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanser hastalarının, Kovid-19 bulaşma riskinden korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Demirer, "Kovid-19 sürecinde kanser hastalarına zorunluysa kemoterapi veriyoruz. Mümkünse, bazen kemoterapileri erteliyoruz ya da ağızdan haplarla tedavi sürecini sürdürüyoruz. Zorunlu olarak kemoterapi alması gereken hastalara, hastanelerde mutlaka sosyal mesafeyi korumalarını, kalabalığa girmemelerini, 2 maske takmalarını, mümkünse siperlik kullanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Demirer, "Kovid-19'un ağır seyretme ve ölüm riskinin yüksek olmasından dolayı nasıl ki 65 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı olanlara öncelik verildiyse aynı şekilde yaşa bakılmadan kanser hastalarının da öncelikli aşılanması yerinde bir karar. Ancak bağışıklık sisteminin düşük olması, kemoterapinin, verilen bazı akıllı ilaçların bağışıklık sistemini baskılaması nedeniyle kanser hastalarında, aşıya verilen bağışıklık yanıtı, antikor oluşma oranı sağlıklı insanlara oranla daha düşük. Bunu biliyoruz fakat daha düşük antikor oluşsa bile kanser hastalarının aşılanması gerekiyor. Dünyada yaygın görüş de bu yönde. Çünkü Kovid-19 enfeksiyonu oluşması halinde aşı, kanser hastalarını koruyacak, hastalığın ağır seyretmesini önleyecektir" dedi.

Kanser hastalarının aşı olmaları gereken zamana ilişkin tavsiyede bulunan Demirer, "Kanser hastalarının aşılarını, kemoterapiden bir hafta önce veya sonra yaptırmalarını öneriyoruz. Aşının kemoterapi ile aynı gün yapılmaması uygun olur. Kemoterapinin yan etkileri var, aşıda da bazen halsizlik, aşı yerinde ağrı, ateş gibi yan etkiler olabiliyor. O yüzden bunların mümkün olduğunca üst üste getirilmemesinin, bir ara verilmesinin uygun olacağını vurgulamak istiyorum." dedi.