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Kemik suyu içmenin faydaları nelerdir?

Kemik suyunda bulunan mineral ve vitaminler birçok hastalığa şifası vardır. Uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara önermektedir.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
Kemik suyu içmenin faydaları nelerdir?

İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak kemik suyu içilmelidir.

Kemik suyu kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat bazı nedenlerden dolayı oranları azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak kemik suyu düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

 Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

Ancak kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır.

Ayrıca beyin sağlığı içinde birebir faydalı besinlerden biridir. Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Uzmanlar kemik suyunu, gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların tüketmesi gereken besinlerden biri olduğunu belirtiyor.

Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller.

Kas yapısını güçlendirdiğinden sporcularında tüketmesi gereken besinler arasındadır.

Bağırsakların ve midenin iyi çalışmasını destekleyerek; hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
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