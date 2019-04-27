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Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi doktor bakar?

Çoğunlukla kadınlarda görülen kemik erimesi kemik kırıklarına ve sakatlıklara yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Hastalık ölümcül sonuçlar doğurmasa da kişinin yaşam kalitesinde düşüşe, güç kayıplarına neden olabilir. Özellikle kadınlarda sık görülen kemik erimesi neden olur? Hastalığın teşhisi için hastanelerin hangi bölümüne başvurmalıyız? İşte açıklamalar…

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:33
Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi doktor bakar?

Çoğunlukla kadınlarda görülen kemik erimesi kemik kırıklarına ve sakatlıklara yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Hastalık ölümcül sonuçlar doğurmasa da kişinin yaşam kalitesinde düşüşe, güç kayıplarına neden olabilir. Özellikle kadınlarda sık görülen kemik erimesi neden olur? Hastalığın teşhisi için hastanelerin hangi bölümüne başvurmalıyız? İşte açıklamalar…

Kemik erimesi neden olur?

Tıpta osteoporoz olarak adlandırılan ve toplumda çok sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Kemik erimesinin oluşmasında ki etken kemiklerde ki kalsiyum oranın azalması ile darbelere karşı olan savunmasının azalmasıdır.

Genel olarak 40’lı yaşlardan sonra görünmesiyle birlikte omurga, omuz, kalça ve el bileklerinde kırıklar meydana getirmektedir.

Kemikler yaklaşık olarak 30 yaşına kadar güçlenme gösterir, 30’lu yaşlarda tam olarak en güçlü haline ulaşır.

Ancak 40’lı yaşlardan sonra kemik kütlesi yavaş yavaş azalma gösterir. Özellikle menopoz döneminden sonra kadınlarda hızlı bir şekilde kemik kaybı olur.

Her şeyin yapımı zor, yıkılması kolay olduğu gibi. Kemiklerin de güçlenmesi zor fakat direnç kaybetmesi daha kolaydır.

Çok zayıflayan kemikler en küçük bir düşmede bile kırıla bilmektedir. Az önce de dile getirdiğimiz gibi kırılmaların en çok göründüğü bölgeler omuz, el bilekleri, kalça ve omurgadır.

Ayrıca menopoz sonrasında tüm vücutta ki kemik miktarı düşüklüğünden dolayı kadınlarda kısalma ve vücut küçülmesi meydana gelmektedir.

Neden kadınlarda daha çok görülür?

Erkeklere nazaran kadınlarda çok daha fazla görülmektedir. Çünkü erkeklerin kadınlara göre kemikleri %30 daha güçlüdür. Her iki cinsiyet içinde yaş arttıkça kemik kaybı çoğalır ve bununla beraber kalça kırılma riski de artmaktadır.

Kemik erimesi rahatsızlığı için hangi doktora gidilmeli?

Kemik erimesi hastalığında doğru teşhis ve tedavi için, Fizik Tedavi bölümüne başvurulması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:33
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