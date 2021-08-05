Kemerköy Termik Santrali son durum ne? Kemerköy Termik Santrali zarar gördü mü?

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride bıraktı. Türkiye’nin farklı noktalarında eş zamanlı çıkan yangınları söndürmek için devletin tüm imkanları seferber edildi. Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali’nin bir kısmı alevlere teslim oldu.

Kemerköy Termik Santrali son durum ne?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin etrafını saran orman yangını hakkında açıklamada bulundu. Baka Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "En kısa sürede bu santrali işletmeye almayı planlıyoruz. Ana ünitelerinde ciddi sorun yok. Şu an itibariyle santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil, alevler kontrol altında"

Kemerköy Termik Santrali nedir?

Kemerköy Termik Santrali, Muğla ili Milas ilçesinde, linyit ile çalışan termik santral. Muğla'nın en büyük, Türkiye'nin ise 30. elektrik santrali ve 4. linyit santralidir. Santral, 630 MW kurulu gücü ile ortalama yıllık 2.642 GWh elektrik üretir. 210 MW güce sahip üç üniteden oluşur. Her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içerir. Her bir ünite günde 6.500 ton civarında olmak üzere günde toplam 21.600 ton yerli linyit kullanılmaktadır.

1984-93 yılları arasında 95 milyon ton rezerve sahip Hüsamlar linyit yatağını değerlendirmek üzere inşa edilmiştir. 15 Eylül 1983'te 44. hükümet, Polonya merkezli Elektrim firmasınca santralin inşa edilmesi kararını aldı. 1984'te 304 milyon 355 bin dolar dış krediyle yapılması üzerine antlaşma imzalandı. 1993'te 300 metrelik bacası tamamlandı, 1994'te 1. ve 2. üniteler, 1995'te 3. ünite üretime başladı.