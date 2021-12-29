Kemer’de yarın okular tatil mi? 30 Aralık Perşembe Kemer’de okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı. Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki yarın okullar tatil mi? Kumluca'da okullar tatil mi? Finike'de yarın okulllar tatil mi?

Kemer’de yarınokullar tatil mi?

Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.