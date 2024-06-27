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Yerel Kemer'de izinsiz böcek yakalayan Rus vatandaşına ceza!
Yerel

Kemer'de izinsiz böcek yakalayan Rus vatandaşına ceza!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 14:35:00 -
Kemer'de izinsiz böcek yakalayan Rus vatandaşına ceza!

Antalya'nın Kemer ilçesinde nadir bir böcek türünü yakaladığı belirlenen Rusya uyruklu kişiye 387 bin 141 lira ceza verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde nadir bir böcek türünü yakaladığı belirlenen Rusya uyruklu kişiye 387 bin 141 lira ceza verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından, olaya ilişkin bilgi verdi.

Çokçetin, "Yapılan incelemelerde, şahsın 'Myrmeleontidae' familyasına ait 3 türü yakaladığı tespit edildi. Şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 lira cezai işlem uyguladık. Yakalanan 3 türü de doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Rusya uyruklu olduğu öğrenilen kişiye "Genetik kaynakların veya türevlerinin, genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgilerin erişim izni alınmadan ya da izne aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması" fiilinden dolayı ceza verildiğini bildirdi.
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