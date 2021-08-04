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Gündem Kemer köy termik santraline yangın ne kadar yaklaştı?
Gündem

Kemer köy termik santraline yangın ne kadar yaklaştı?

Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangın kontrol altına alınırken bazı yangınlar etkisi halen sürdürmekte. Muğla Milas'taki yangın devam ediyor. Yangının ilerlediği yönde termik santrali bulunmakta. Vatandaşlar yangın termik santralinden ne kadar uzaklıkta olduğunu merak etmekte. Peki, Kemer köy termik santraline yangın ne kadar yaklaştı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:12:00 -
Kemer köy termik santraline yangın ne kadar yaklaştı?

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden ve Ören Mahallesi yakınlarındaki Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine yaklaşan orman yangını hakkında vatandaşlar araştırma yapmakta. İşte haberin detayları…

Kemer köy termik santraline yangın ne kadar yaklaştı?

Muğla’da çıkan yangında alevlerin termik santrale ulaşmaması için ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Bölgenin yerel halkı da büyük destek oluyor. Bölgede evler boşaltıldı. Ekipler yangınların oraya ulaşmaması için yoğun çaba veriyor.Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi.

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