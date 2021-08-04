Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangın kontrol altına alınırken bazı yangınlar etkisi halen sürdürmekte. Muğla Milas'taki yangın devam ediyor. Yangının ilerlediği yönde termik santrali bulunmakta. Vatandaşlar yangın termik santralinden ne kadar uzaklıkta olduğunu merak etmekte. Peki, Kemer köy termik santraline yangın ne kadar yaklaştı?