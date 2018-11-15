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Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

Bursa'da kemer görünümlü bir kılıçla, Suriye uyruklu bir kişinin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı zorla alan şahıslardan 2'si yakalandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:46
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

Bursa'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H.S.'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Şüphelilerden 2'si olaydan 4 gün sonra yakalandı, diğeri ise aranıyor.

Olay, 10 Kasım Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu B.E.(21), H.H.(20) ve henüz yakalanamayan bir kişi, Suriye uyruklu H.S.'nin evine zorla girdi. Şüphelilerden H.H., özel olarak imal edilmiş kemer görünümlü kılıcı çekerek, tehditle 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden H.H. ve B.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 4 gün sonra yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada deri kemer içine gizlenmiş esnek yapıda 75 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi. H.H. ve B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:46
  1. Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
  2. Bursa
  3. Gasp
  4. Kemer görünümlü kılıç

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