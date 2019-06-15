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Kemalpaşa’da çiftçilere sağlık, yetiştiricilik ve finans eğitimi

DenizBank’ın milli mesele olarak ele aldığı tarım sektöründe, sağladığı finansal desteğe ek olarak üreticinin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sunmak amacıyla hizmete aldığı mobil tır, İzmir yolculuğunu Kemalpaşa ile tamamladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:56
Kemalpaşa’da çiftçilere sağlık, yetiştiricilik ve finans eğitimi

DenizBank’ın milli mesele olarak ele aldığı tarım sektöründe, sağladığı finansal desteğe ek olarak üreticinin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sunmak amacıyla hizmete aldığı mobil tır, İzmir yolculuğunu Kemalpaşa ile tamamladı.


Bazı odalar ve firmaların iş birliğiyle hayata geçirilen bankanın mobil tırı, bir ay boyunca İzmir’in mahallelerine konuşlandırıldı. İstanbul ve Tekirdağ’da yolcuğuna başlayan mobil tırın son durağı da Kemalpaşa ilçesi oldu. Konularında uzman isimler bu kapsamda üreticilere; sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitimleri verdi. Halilbeyli Mahallesinde de çiftçilere sağlık bilgilendirmesi hizmeti, yetiştiricilik ve finans eğitimleri verildi.


Etkinlikte, ‘Koop-tuk Geliyoruz’ başlığıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, yöre halkıyla bir araya gelinirken, çocuklarla boyama etkinlikleri gerçekleştirildi ve banka sponsorluğunda çekilen ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmi gösterimi yapıldı.


DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan konuya ilgili yaptığı açıklamada, "Tarıma gönül verdiğimiz ilk günden bu yana üreticilerimizle aramızdaki ilişkiyi bankacı müşteri ilişkisinden öteye taşımayı hedefledik. Bu çerçevede başlattığımız mobil tır projesinin ikinci ayağına İzmir’de devam ediyoruz. Yolculuğumuz sırasında çiftçimizin yaşadığı pek çok sorunu yerinde dinleme, onlarla dertleşme fırsatı elde ettik. ‘Çiftçimizin Yüzü Gülsün Diye’ başladığımız yolculuğumuzu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de devam niteliğinde sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:56
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