Kemalpaşa tatlısı tarifi en kolay nasıl yapılır? Ev yapımı, hazır ve muhallebili kemalpaşa tarifleri

Kemalpaşa tatlısı ev yapımı tarifi

Yapımı için malzemeler

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için:

2 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 yumurta

5 yemek kaşığı tereyağı

250 gram tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için:

Hindistan cevizi

Kemalpaşa tatlısı tarifi (Ev yapımı) nasıl yapılır?

Su ve şekeri tencereye alıp kaynatarak şerbetini hazırlayın. Limon suyunu da ilave ettikten sonra 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Peyniri rendeleyin. Unun 2 kaşık kadarını ayırıp gerisini eleyerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatıp 4 kaşık kadarını peynirle birlikte una ekleyin. 3-4 dakika yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayın. Tatlıların dışını ayırdığınız 2 kaşık una bulayın ve ardından yağladığınız fırın tepsisine dizin. Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayana kadar 15 dakika civarında kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Üzerine Hindistan cevizi serpin.

Hazır kemalpaşa tatlısı tarifi

Hazır kemalpaşa tatlısı malzemeleri

1 paket kemalpaşa tatlısı

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı sıcak su

yarım limon suyu

Hazır kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır?

Şerbet için derin tencereye şekeri ve suyu koyun. SÜrekli karıştırarak şeker eriyene kadar pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte küçük ocağa alın ve 10 dakika daha ara ara kaynatarak şerbeti pişirin. Ardından limon suyunu sıkın ve karıştırın. Şerbetimiz hazır kısık ateşte orta ocağa alın tencerenizi ve kemalpaşa tatlılarınızı şerbetin içine atın. Bir zügeçle tatlılarınızı zedelemeden sürekli karıştırarak tatlıların şerbeti çekmesini sağlayın. Şerbetin içinde çok tutulan tatlı dağılır. Uygun zamanda çıkarıp çıkarmadığınızı anlamak için tatlıyı çıkarıp ortasını kesin ve yumuşaksa ocağın altını kapatın. Yayvan bir tepsi alın süzgeçle dikkatlice tatlıları tepsiye yayın. Tepsinin zemininde bulunması için 1-2 kepçe şerbet dökün ve tatlıyı soğumaya bırakın. Servis sırasında dondurmayla kaymakla ya da toz fıstıkla servis edebilirsiniz.

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Muhallebili kemalpaşa tatlısı tarifi

Malzemeler

1lt su (5 su bardağı)

500 g toz şeker (5,5 çay bardağı kadar)

1 paket hazır Kemalpaşa tatlısı kurabiyesi

1 paket Pakmaya Tavukgöğsü

500 ml süt (2,5 su bardağı)

Muhallebili kemalpaşa nasıl yapılır?

Bir tencereye 1lt su, 500 g toz şeker koyup kaynatın. Şerbet kıvamını alınca ocaktan alın. Şerbetin içine 1 paket Kemalpaşa tatlısı kurabiyelerini ilave edin. Kurabiyeler iyice çekip şişince yuvarlak cam bir fırın tepsine dizin. Bir tencerede 500 ml süt, 1 paket Pakmaya Tavukgöğsü’nü çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tavukgöğsü tatlısını ocaktan alın. Kepçe yardımı ile Kemalpaşa tatlısının üzerine dökün. Buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra büyük bir servis tabağına ters çevirerek aktarın. Dilimleyip soğuk soğuk servis yapın.

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