Kemalizmin dozu kaçtı, kafa yaptı! İYİ Parti’den millete FETÖ suçlaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nden sonra teğmenlerin hareketini eleştirenleri FETÖ işbirlikçisi olmakla suçladı.

Özatıcı'nın ifadeleri şöyle:

"Türk subaylarını hedef alanların tamamının FETÖ ile fotoğrafları olan, FETÖ ile işbirlikçiliği yapmış, Pensilvanya seyyahlığı yapmış FETÖ artıkları olduğunu görüyoruz. İnsan Türk olur da nasıl Kemal Paşa’dan taraf olmaz?"

