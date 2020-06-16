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Aktüel

Kemaliye’de kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikler belirlendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Şirzı köprüsünün girişinden nehre uçan minibüste hayatlarını kaybeden ve yaralananların kimlik bilgileri belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:38:32 -
Kemaliye’de kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikler belirlendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Şirzı köprüsünün girişinden nehre uçan minibüste hayatlarını kaybeden ve yaralananların kimlik bilgileri belirlendi.


Trabzon’dan Elazığ’a gitmek üzere yola çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, Kemaliye ilçesinde Şirzı köprüsünün girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Fırat Nehri’ne uçtu. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 3 yolcu, nehir üzerinde gezinti yaptıran tekne çalışanları tarafından kurtarıldı. Yaralı oldukları belirlenen Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları çalışmada Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Süleyman Kalkan (2) ve Muhammet Dursun İlçin’in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Suda kaybolan minibüs şoförü Mehmet Dil’in bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.


“Bölgeye balık adamlar sevk edildi”


Arama çalışmaları için bölgeye Erzincan ve Elazığ’dan balık adamlar yönlendirildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’da, arama çalışmalarını takip etmek üzere Kemaliye ilçesine hareket etti.

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