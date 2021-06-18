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Gündem Kemalistlerin linç ettiği Orhan Pamuk: Zor durumdayım
Gündem

Kemalistlerin linç ettiği Orhan Pamuk: Zor durumdayım

"Veba Geceleri" isimli kitabında Mustafa Kemal'i eleştirdiği iddiasıyla Kemalistler tarafından linç edilen Orhan Pamuk, psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:48:00 -
Kemalistlerin linç ettiği Orhan Pamuk: Zor durumdayım

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen yazar Orhan Pamuk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri geri çevirdi.

Konuşmak istemeyen Pamuk, "Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz." dedi. Pamuk, ısrarlı sorular üzerine ilginç bir mazeret sundu: “Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam.

Linç edilmişti

Orhan Pamuk'un son kitabı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal'i eleştirdiği ve dalga geçtiği iddia edilmişti. Kitapta yer alan "Kolağası Kamil" isimli karakterin Mustafa Kemal'i tasvir ettiği ileri sürülmüş ve Pamuk Kemalistler tarafından linç edilmişti.

Orhan Pamuk kitabında Atatürk ile dalga mı geçiyor?
Orhan Pamuk kitabında Atatürk ile dalga mı geçiyor?

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Orhan Pamuk kitabında Atatürk ile dalga mı geçiyor?

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Yorumlar

Alparslan

Bu zırto , hırpo , ermeni canileri , katilleri masum , Dedelerimiz i soykırımcı olarak göstermişti bunu Devletimiz , Milletimiz adına tazminat almali ya da yurt dışına defetmeli .
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Bak TL YILMAZ ÖZDİL e..!

Biraz Kafayı çalıştır Orhan..! Merhaba POĞAÇACI diyecek kadar Halktan kopuksun anladık... Biraz Yılmaz özdil den ustalık öğren adam m. Kemal İstismarcılığı ile trilyoner oldu... Yok m. Kemal kurufasülye yerdi.. Kahve içerdi... Biraz Pragmatist ol.. Orhan....! Gerçi Simitçi ye MERHABA POĞAÇACI diyen bir komprador uşağından ne bekliyorsun ki...
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