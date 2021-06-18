Kemalistlerin linç ettiği Orhan Pamuk: Zor durumdayım
"Veba Geceleri" isimli kitabında Mustafa Kemal'i eleştirdiği iddiasıyla Kemalistler tarafından linç edilen Orhan Pamuk, psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyledi.
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen yazar Orhan Pamuk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri geri çevirdi.
Konuşmak istemeyen Pamuk, "Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz." dedi. Pamuk, ısrarlı sorular üzerine ilginç bir mazeret sundu: “Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam.”
Linç edilmişti
Orhan Pamuk'un son kitabı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal'i eleştirdiği ve dalga geçtiği iddia edilmişti. Kitapta yer alan "Kolağası Kamil" isimli karakterin Mustafa Kemal'i tasvir ettiği ileri sürülmüş ve Pamuk Kemalistler tarafından linç edilmişti.