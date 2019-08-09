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Kemalistler bu habere çok kızacak! Şizofreni hastası her gün M. Kemal'i öpüyor

Samsun'daki bir özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası, her gün duvara çizilen Mustafa Kemal portresini öpüyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Kemalistler bu habere çok kızacak! Şizofreni hastası her gün M. Kemal'i öpüyor

12 Eylül 1980 darbesinde Samsun'da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Bayram K., ilerleyen yıllarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayram K.'ye, şizofreni teşhisi konuldu.

Şizofreni hastası her gün Mustafa Kemal'i öpüyor

Hayatının geri kalanını Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde geçiren Bayram K., her sabah erken saatlerde bakım merkezinin dış duvarına çizilen Mustafa Kemal'in portresini öperek, selam duruyor.

Bakım merkezindeki görevlinin cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kemalistler tarafından tepkiyle karşılandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:15
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