Kemalistler alkolü bıraktı, bakın neden...

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında 'alkolde tüketim boykotu' başlıklı konu var. İçki sofrasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeye kalkan zihniyet, alkolü boykot edecekmiş.

Dinimizin yasakladığı için değil de ekonomiyi zayıflatmak ve boykot etmek amacıyla içki içmekten vazgeçen zihniyetin nasıl bir Türkiya tasavvur ettikleri ortaya çıktı.

İşte atılan tweet'lerden bazıları;