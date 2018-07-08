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Kemalistler alkolü bıraktı, bakın neden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'daki zaferi istikrar istemeyen bazı "Gezi" zekalılar da hazımsızlığa yol açtı. Öyle ki daha önce denemek istedikleri alçak yöntemleri tekrar gündeme getirenler oldu.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:36
Kemalistler alkolü bıraktı, bakın neden...

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında 'alkolde tüketim boykotu' başlıklı konu var. İçki sofrasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeye kalkan zihniyet, alkolü boykot edecekmiş.

Dinimizin yasakladığı için değil de ekonomiyi zayıflatmak ve boykot etmek amacıyla içki içmekten vazgeçen zihniyetin nasıl bir Türkiya tasavvur ettikleri ortaya çıktı.

İşte atılan tweet'lerden bazıları;

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:36
  1. alkol
  2. boykot

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar1 sa önce
    Ne güzel.. Alkölü de bıraktırdı ya Reis bunlara.. Bir de Allah hidayete erdirdimi.. Ohhh miss misss
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