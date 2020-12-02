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Dünya Kemalistler Aliyev'i hedef aldı
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihinin 'Zafer Günü' ilan edilmesi sosyal medyadaki Kemalistleri ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:41:00 -
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım tarihini 'Zafer Günü' ilan etti. Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından imzalanan kararnameye göre Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı tarih 27 Eylül ise Şehitleri Anma Günü olarak belirlendi.

'10 Kasım bizim yas günümüz'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye tarafından açıklanan 10 Kasım kararı sosyal medyadaki Kemalistleri ayağa kaldırdı. Twitter'da 10 Kasım Hashtag'i ile paylaşımda bulunan Kemalistler, '10 Kasım bizim acı günümüz. Bu yanlıştan dönün' şeklinde ifadeler kullandı.

İşte o paylaşımlardan birlkaçı:

 

 

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