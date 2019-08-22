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Kemalist zihniyetten 36 yıl önce vefat eden Necip Fazıl’a yasak!

Laikçi Kemalist zihniyetin baskısı altında kalan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 yıl önce vefat eden üstad Necip Fazıl’ın kaleme aldığı “Put Adam” isimli kitabın tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi. Kitabı yayınlayan yayınevi hakkında da soruşturma başlatıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
Kemalist zihniyetten 36 yıl önce vefat eden Necip Fazıl’a yasak!

 yeniakit.com.tr 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal’e hakaret içeren öğeler barındırdığı gerekçesiyle, üstad Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınmış olan “Put Adam” isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı

İçeriğinde Mustafa Kemal’e yönelik hakaret içerdiği iddiasıyla, Necip Fazıl’ın "Put Adam" isimli kitabını piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ten soruşturma başlatıldı.

Kitap yasaklandı

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

36 yıl sonra gelen yasak

Kemalist zihniyet, ömrünü İslami nizamın ihyası ve ferdiyetçiliğe karşı mücadeleye adamış mütefekkir ve şair Necip Fazıl Kısakürek’in vefatından 36 yıl sonra dahi rahat durmuyor. Sultan Vahdettin’i övdüğü bir yazıda, Mustafa Kemal’le ilgili tek bir cümle bile olmamasına rağmen, “Atatürk’ün sevmediği Vahdettin’i övmek, Atatürk’e en büyük hakarettir” bahanesiyle 5816 sayılı kanuna muhalefetten yargılanan Necip Fazıl, 2019’da dahi aynı bahanelerle Kemalistler tarafından hedefe konuluyor!..  

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
  1. Put Adam
  2. Necip Fazıl Kısakürek
  3. Kemalist zihniyet
  4. yasak

YORUM YAZ

  • ferhat.soyhan91@gmail.com[email protected]41 dk önce
    Kafir Her Zaman Diliminde Kafirdi … Alemlerin Rabbi Olan ALLAH'a Hamd Olsun .
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    yasaklar ile nereye kadar saklayabilirsiniz gerçekleri. sosyal medyada dolaşan resimler videolar yazılarile millet ikilemde kalıyor yıllaraca yalan mı nalatıldı gerçek bu ise neden saklanıyor iftira ise neden yasal işlem yapılmıyor.
  • misafirmisafir1 sa önce
    Şair, sultan-us şuara, Baudelaire' in Türk versiyonu, müslüman biçimi, seni kimse anlamıyor, anlayamıyor bu ülkeye fazlasın belki bir gün anlarlar dizlerindeki sis perdeleri belki bir gün aralanır da insanlar o duyu ve duygu yüklerini kaldırabilirler
  • kamil arslandrdrkamil arslandrdr1 sa önce
    Bu Necip Fazıl kumarbaz değil miydi ? Put dediği adamın devleti Pariste buna karnını doyuracak parayı vermemiş miydi ? Şimdi bu şiirlerinde kadın bacağına yapışan doymayan adamı derviş mi yaptınız ? :)
  • karamuratkaramurat1 sa önce
    "Put adamın" adamları putuna sahip çıkıyor. ilk putperestlerle son putperestler arasında düşünce açısından hiç bir düşünce farkı yok sadece zaman mekan ve şartlar farklıdır.
  • Ruhi SakmanRuhi Sakman1 sa önce
    Ne ata ve ne de Türk olmayan ölmüş bir kişi;Hitler'den kaçanlardan olan Yahudi Prof.Ernst Hirsch'in düzenlemesi ile, dünyada eşi benzeri olmayan ünlü 5816 sayılı kanunla 69 yıldır korunuyor.Bu daha ne kadar sürer bilinmez ama, Savcı ve Hakimlerin kanun uygulamaları vatandaşların husumetini - düşmanlığını arttirmaktan başka işe yaramaz.Bir kimse, ölmüş bile olsa hiç bir kimseyi sevmeye, saymaya kanunla zorlanamaz.Yıllardır; özellikle kanunla korunan kişi ve dine inanmayan kişiler tarafindan,Dinimize ve Hz. Peygamberimize türlü hakaretler yapılmaktadır.Bunun Ceza Kanunumuzda yeri olmasına rağmen, nedense savcıların kılı dahi kıpırdamıyor...
  • RamazanRamazan1 sa önce
    nasıl bir zihniyettir...?adama put diyene, hakaret ettin diye ceza varda; ya adamı put yapanlar , neden suçsuz ?
  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 1 sa önce
    Biz de aynen diyoruz put adam
  • ARİFARİF1 sa önce
    Bu kitabın adı niye put adam? Herkesi aptal mı zannediyorsunuz? Tabii ki kastedilen Atatürk'tür.İçindekileri ölünceye kadar Necip Fazıl bile üstlenmedi. Muhtemelen gençliğinde yaptığı işten hicap duyuyordu. Zaten son zamanlarında MHP'ye yakın duruyordu. MHP ve rahmetli Türkeş hiç bir zaman Atatürk'e karşı olmamıştır hatta toz bile kondurmaz hatırasına. Atatürk bu milletin kalbindedir ve onu oradan çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Bunun en iyi kanıtı 15 Temmuz'un ertesinde AK Partinin binasına dev gibi bir ATATÜRK resmi asılmasıdır. Herkes başı sıkışınca O'na başvurur çünkü. Siz aldatılmış olabilirsiniz ama Atatürk neredeyse 100 yıl önce görmüştü, feto türü hainlerin çıkacağını.
  • İsmail Erhelvacıİsmail Erhelvacı1 sa önce
    DESENE PUTLARDAN KURTULAMADIK.LÂİLAHE İLLALLHMUHAMMEDERRASULULLAH.
  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    NE MUTLUKİ BİZE BU YASAKLAMA AKP DÖNEMİNE GELDİ. KEŞKE İLK YIL YASAKLANSAYDI. TOPLATILSAYDI. O ZAMANIN SAVCILARI GÖZDEN KAÇIRMIŞ GALİBA.KİMSE ATATURKE AÇIK YADA GİZLİ HAKARET EDEMEZZ.EDEMEZSİNİZ.ZZ
  • orhanorhan1 sa önce
    Bu yasak hangi iktidar döneminde meydana gelmiş
  • misafirmisafir1 sa önce
    Keyfiyete göre yorumlaadalet sağlanmaz.
  • RecepRecep1 sa önce
    Kitabı okumak isterdim
  • KURŞUNLU YORUMKURŞUNLU YORUM1 sa önce
    BANA YAZIKLAR OLSUN, BU KİTABI NİYE TEMİN EDİP OKUMAMIŞIM...
  • DemokrasiDemokrasi1 sa önce
    Öncelikle kitabın adı uygun değil. Put adam zaten bir hakaret içeriyor. Yayın evi buna dikkat etmeliydi.
  • HalilHalil1 sa önce
    "Bahs et tarih balığın çıktığı kavaktan"
  • ataata1 sa önce
    yaaa ne yasağı.... herkesin cebinde dünya... komik.

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