Kemalist yobazlar başörtülü kadına saldırdı: Tayyip size fazla yüz verdi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı. Başörtülü kadına yönelik, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" ifadelerini kullanan saldırganlar, kadının başörtüsünü de çıkardı.
Kemalist iki yobaz kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Kadınların "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" dediği öne sürüldü.
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı. Araya girenler kadınları ayırmakta güçlük çekti.
Şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Görüntüler tepki çekti
Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı tepki gösterdi.