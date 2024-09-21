Kemalist vesayet sürsün istiyorlar

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12 Eylül darbesinin kan kokusunun sindiği anayasanın kalmasını savunan ve ‘4’üncü madde kaldırılsın’ diyen HÜDA-Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’na yönelik linç girişimi başlatan vesayet heveslilerinin maskesi bir kez daha düştü. Yeni anayasaya engel olan zihniyetin Kemalist vesayetin devam etmesini isteyen azgın azınlık olduğunu belirten Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, 28 Şubat sürecine ait bir anekdotu paylaşarak şunları anlattı: “28 Şubat sürecinde yakın dostum bir emekli generale, ‘Atatürk ve laiklik adına hareket ederek, bir vesayet rejimi inşa etmeye çalışmayın. Halkın iradesine güvenerek demokrasinin önünü açın. Öyle ki, sizin yerinizde olsam Atatürk’ü Koruma Kanunu ile Anayasa’nın 4’üncü maddesindeki ‘...değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ ibaresinin kaldırılmasına öncülük ederim’ demiştim. O da, ‘Sayın Nacar, Türkiye Cumhuriyeti laik Kemalist ideolojinin vesayeti altında yoluna devam etmelidir. Bunu sağlayan Anayasa’nın 4. Maddesini kimse değiştiremez’ demişti. İşte bunun içindir ki, 4. Madde ile vesayet rejimini güvence altına alan mevcut anayasa yandaşları HÜDA-PAR Genel Başkanı’na pervasızca saldırıyorlar. Keşke, kendisini yeniden toparlamak isteyen AK Parti, içinde vesayet rejimini barındırmayan bir anayasa için harekete geçerek bu sahte demokrasi havarilerinin maskelerini düşürse...”