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Gündem

Kemalist tarihi ayakta tutmaya çalışan tarihçi, Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı! "Benim geçmişim çöplüktür ve sadece köpekler karıştırır"

Kendisini "tarihçi yazar" diye pazarlayan Ümit Doğan, Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı. Kısakürek'in bastığı kuyruğun acısı hala birilerinin canını yaktığı bir kez daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:13:00 -
Kemalist tarihi ayakta tutmaya çalışan tarihçi, Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı! "Benim geçmişim çöplüktür ve sadece köpekler karıştırır"

 yeniakit.com.tr 

Abdülhakim Arvasî Hz.'leriyle tanışmadan önceki geçmişini "çöplük" olarak tanımlayan ve "Benim geçmişim bir çöplüktür ve çöplükleri sadece kedi ve köpekler karıştırır" diyerek geçmişi üzerinden saldırılara cevap veren Necip Fazıl Kısakürek'in bastığı kuyruğun acısı hala birilerinin canını yaktığı bir kez daha ortaya çıktı.

 

Kendisini "tarihçi yazar" diye pazarlayan ve Kemalist tarihi ayakta tutmaya çalışan Ümit Doğan, sosyal medya hesabından, tek parti döneminin çirkin yüzünü gözler önüne seren Necip Fazıl Kısakürek'i hedef alan paylaşımlar yaptı.

Bir takım belgeler yayınlayan Ümit Doğan, şu paylaşımlarla Necip Fazıl Kısakürek'e çamur atmaya kalkıştı:

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