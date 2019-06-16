Kemalist öğretmenler okullara siyaset soktu! Öğrenci karnelerinde İmamoğlu propagandası

yeniakit.com.tr özel 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimine sayılı günler kala, CHP cephesinden ağızları açık bıracakacak haberler gelmeye devam ediyor.

Öğrenci karnesinde İmamoğlu propagandası

Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gelen bir fotoğrafta, geçtiğimiz Cuma günü verilen karnelerde, Kemalist bir öğretmenin okula nasıl siyaset soktuğu gözler önüne serildi. Söz konusu öğretmenin, öğrenci karnesinde CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yaptığı görüldü.

“Her şey çok güzel olacak”

Kemalist öğretmenin söz konusu karnede, “Sevgili öğrencim, bazı öğrenciler için sözcük bulmak zor oluyor. Tarihte kendi sözlerini koymanı, tarihi güzelleştirmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni bir yol, yeni hedefler seni bekliyor. Bu güzel yolda hep seni destekleyecek bir ailen var. Hepimiz seni bekliyoruz. Biliyorum ki seninle ve başarılarınla her şey çok güzel olacak. İyi tatiller.” ifadelerini kullandığı belirlendi.