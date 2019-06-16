0553 313 94 23

Kemalist öğretmenler okullara siyaset soktu! Öğrenci karnelerinde İmamoğlu propagandası

Geçtiğimiz Cuma öğrenciler karnelerini aldı. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi Kemalist öğretmenler, karneyi bile İmamoğlu propagandası aracı olarak kullanmaktan utanmadı!..

16 Haziran 2019 Pazar 17:14
Kemalist öğretmenler okullara siyaset soktu! Öğrenci karnelerinde İmamoğlu propagandası

 yeniakit.com.tr  özel  23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimine sayılı günler kala, CHP cephesinden ağızları açık bıracakacak haberler gelmeye devam ediyor.

Öğrenci karnesinde İmamoğlu propagandası

Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gelen bir fotoğrafta, geçtiğimiz Cuma günü verilen karnelerde, Kemalist bir öğretmenin okula nasıl siyaset soktuğu gözler önüne serildi. Söz konusu öğretmenin, öğrenci karnesinde CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yaptığı görüldü.

“Her şey çok güzel olacak”

Kemalist öğretmenin söz konusu karnede, “Sevgili öğrencim, bazı öğrenciler için sözcük bulmak zor oluyor. Tarihte kendi sözlerini koymanı, tarihi güzelleştirmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni bir yol, yeni hedefler seni bekliyor. Bu güzel yolda hep seni destekleyecek bir ailen var. Hepimiz seni bekliyoruz. Biliyorum ki seninle ve başarılarınla her şey çok güzel olacak. İyi tatiller.” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:14
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. karne
  4. öğrenci karnesi
  5. imamoğlu propagandası
  6. imamoğlu reklamı
  7. kemalist öğretmenler

YORUM YAZ

  • ........36 dk önce
    Hırsız ve soysuz teröristler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu
  1. Babalar ve oğulları satranç..
  2. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
  3. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
  4. Antalya'daki festivalde gencin..
  5. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
  6. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
  7. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
  8. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
  9. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
  10. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
  11. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
  12. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
  13. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
  14. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
  15. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
  16. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
  17. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
  18. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
  19. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
  20. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
  21. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
  22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
  23. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
  24. Malatya’da otomobil aydınlatma..
  25. Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin..
  26. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat..
  27. Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla..
  28. Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
  29. Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5..
  30. TİM Genel Kurulu ve İhracatın..
Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

Günün Karikatürü

16 Haziran 2019
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı