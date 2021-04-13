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Gündem Kemalist Nihat Genç'ten Ramazan günü rezillik
Gündem

Kemalist Nihat Genç'ten Ramazan günü rezillik

Soner Yalçın ile aralarındaki çıkar çatışması nedeniyle Oda Tv’den ayrılan Kemalist Nihat Genç, Ramazan günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millete ana avrat küfrettiğini söyleyerek rezillik örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:43:00 -
Kemalist Nihat Genç'ten Ramazan günü rezillik

 yeniakit.com.tr 

Soner Yalçın ile aralarında çıkar çatışması sonrası Oda TV ile yollarını ayırmak zorunda kalan Kemalist Nihat Genç, Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde sosyal medya hesabından rezil bir paylaşımda bulundu. Her fırsatta demokrasi ve ifade özgürlüğünden dem vuran zihniyetin vagonlarından Nihat Genç, darbe imalı bildiri yayınlayan amiral eskilerinin adli kontrol şartı ile salıverilmesi sonrası ağzından salya akıttı.

Millete ana avrat küfür

Zaman zaman Kemalist propaganda ile demokrasi naraları atan Genç, Ramazan günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda adete kendisi gibi düşünmeyenlere ana avrat küfrettiğini söyledi. Genç, rezil açıklamasında, “Darbe ithami çıktı çıkalı açtım ağzımı yana yakıla bağıra çağıra anlattım Allah ne verdiyse yazdım laf anlamayana küfrettim, yetişemediğim çakalına p..ine tlf açıp ana avrat düz gittim, ya Allah, bittir piredir üşenmedim ezdim, yine de eksik bulup kaşınan varsa, burdayım.” ifadelerini kullanarak.

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Yorumlar

Eda

Nediyo bu ....? Lan zibidi erkeksen cik sokaga ordan tekrarla nediyeceksen öyle klaviye ramboluguna millet tok. Adamsan erkesen cesaretin varsa cikacaksin sokaga orda küfür edeceksin. Ama sizde senin gibi ....lerde Nerde o yürek.
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Vatandas

Seküler oligarşinin ....
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