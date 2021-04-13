Kemalist Nihat Genç'ten Ramazan günü rezillik

yeniakit.com.tr

Soner Yalçın ile aralarında çıkar çatışması sonrası Oda TV ile yollarını ayırmak zorunda kalan Kemalist Nihat Genç, Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde sosyal medya hesabından rezil bir paylaşımda bulundu. Her fırsatta demokrasi ve ifade özgürlüğünden dem vuran zihniyetin vagonlarından Nihat Genç, darbe imalı bildiri yayınlayan amiral eskilerinin adli kontrol şartı ile salıverilmesi sonrası ağzından salya akıttı.

Millete ana avrat küfür

Zaman zaman Kemalist propaganda ile demokrasi naraları atan Genç, Ramazan günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda adete kendisi gibi düşünmeyenlere ana avrat küfrettiğini söyledi. Genç, rezil açıklamasında, “Darbe ithami çıktı çıkalı açtım ağzımı yana yakıla bağıra çağıra anlattım Allah ne verdiyse yazdım laf anlamayana küfrettim, yetişemediğim çakalına p..ine tlf açıp ana avrat düz gittim, ya Allah, bittir piredir üşenmedim ezdim, yine de eksik bulup kaşınan varsa, burdayım.” ifadelerini kullanarak.