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Siyaset Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:16:00 - 2020-11-12 14:19:51
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığını ifade etti. Skandaldan yerel seçimlerden sonra haberi olduğunu söyleyen Özdağ 'Kulaklarıma inanamadım. Meral Akşener, vatanseverlerin güvenine ihanet etmiştir' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da 'Samimiyet gözle görülür, her gizli eylem mutlaka bir gün millet terazisine çıkar!' sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşanan bu gelişme sonrası siyaset kulisleri durulmazken Meral Akşener hakkında da peş peşe açıklamalar geldi.

Yazar Nihat Genç, 'Gladio milliyetçisi' imasında bulunarak bomba açıklamalar yaptı.

Nihat Genç, ‘İYİ Parti kalkmış HDP ile gizli anayasa taslağı hazırlamış, şu değiştirilmez maddeleri kaldırıp özerklik-federasyonun önünü açmak için. İfşa oldu, suçüstü yakalandılar. Milleti kek, enayi yerine koyan bu NATO, FETÖ, Gladyo milliyetçileri ve bunlarla yola çıkanları iyi tanıyın’ dedi.

Nihat Genç’in bu açıklaması sonrası Meral Akşener’in tepkisinin nasıl olacağı merak edilirken, sosyal medyada Akşener hakkındaki 'Gladio milliyetçisi' SÖZÜ takipçilerin dikkatini çekti. Paylaşıma yorum yağarken binlerce beğeni geldi.

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Yorumlar

EFE

EVET NE YAZIK Kİ ÜLKEMİZDE ABD SOLCUSU, ABD MİLLİYETÇİSİ, ABD-İNGİLİZ MÜSLÜMANLARI ABD IRKÇI,MEZHEPÇİLERİ VAR. NE YAZIK Kİ EĞİTİM SİSTEMİMİZDE ABD NİN DAYATTIĞI BİR EĞİTİM SİSTEMİ VE HALA KULLANILIYOR. 
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