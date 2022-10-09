Kemalist Nihat Genç'in sitesi hafızlara bir şey diyemeyince Demirkan Hoca'yı öne sürdü!

Yeniakit.com.tr

İsmailağa Cemaati'nin Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 82 talebe için icazet töreni düzenlendi.

Hafızların görüntüsü, 28 Şubat artıklarını yine rahatsız ederken, Kemalist Nihat Genç'in Veryansın TV'si, öğrencileri doğrudan hedef alamayınca, Mustafa Demirkan Hoca'yı öne sürdü.

Haberde, "Atatürk’e lanet okuyan imam yine baş köşede! İsmailağa’dan 82 mezun. İsmailağa Kuran kursundan hafız çıkan 82 gence Fatih Camii'nde hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törene Ayasofya'da Atatürk'e okuduğu lanetle büyük tepki çeken Mustafa Demirkan da “Reisül Kurra” sıfatıyla katıldı. Törenin Demirkan'ın “riyasetinde” yapıldığı belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Demirkan Hoca, tarihe işaret ettiği bir konuşmasından sonra hedefe konmuştu:

Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma.