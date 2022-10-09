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Medya Kemalist Nihat Genç'in sitesi hafızlara bir şey diyemeyince Demirkan Hoca'yı öne sürdü!
Medya

Kemalist Nihat Genç'in sitesi hafızlara bir şey diyemeyince Demirkan Hoca'yı öne sürdü!

Kemalist Nihat Genç'in Veryansın TV'si, İstanbul Fatih'teki İsmailağa Cemaati'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 82 talebeyi hazmedemedi. Veryansın, öğrencileri doğrudan hedef alamayınca, Mustafa Demirkan Hoca'yı öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 23:36:00 - 2022-10-09 23:37:09

 Yeniakit.com.tr 

İsmailağa Cemaati'nin Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 82 talebe için icazet töreni düzenlendi.

Hafızların görüntüsü, 28 Şubat artıklarını yine rahatsız ederken, Kemalist Nihat Genç'in Veryansın TV'si, öğrencileri doğrudan hedef alamayınca, Mustafa Demirkan Hoca'yı öne sürdü.

Haberde, "Atatürk’e lanet okuyan imam yine baş köşede! İsmailağa’dan 82 mezun. İsmailağa Kuran kursundan hafız çıkan 82 gence Fatih Camii'nde hafızlık icazet töreni düzenlendi. Törene Ayasofya'da Atatürk'e okuduğu lanetle büyük tepki çeken Mustafa Demirkan da “Reisül Kurra” sıfatıyla katıldı. Törenin Demirkan'ın “riyasetinde” yapıldığı belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Demirkan Hoca, tarihe işaret ettiği bir konuşmasından sonra hedefe konmuştu:

Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma.

Z kuşağı gümbür gümbür geliyor! 82 gence daha hafızlık belgesi verildi
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