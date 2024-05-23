Kemalist Müjdat Gezen'in cahilliği paçalarından akıyor!
Cumhuriyet'te yazan kemalist Müjdat Gezen, İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye'de "milli yas" ilan edilmesini hedef alırken kendisini rezil etti.
Gezen köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan milli yas kararını eleştirirken, "Türkiye'de vefat eden hangi devlet büyüğü için İran ne zaman yas ilan etmiştir?" diye sordu.
Halbu ki İran Devleti, Mustafa Kemal hayatını kaybettiğinde 20 gün yas ilan etmişti.
Sosyal medya kullanıcıları cehaleti paçalarından akan Müjdat Gezen'e o dönemin İran mecmualarında yer alan görsellerle cevap verdi.
Kemalist geçinen Müjdat Gezen'in tarihi cehaleti alay konusu oldu.
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