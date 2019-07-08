Kemalist kesimde 'aşırı hız' kazası
Mübalağa konusunda pasifist anarşistleri geride bırakan işgüzar CHP'liler bu defa da M. Kemal Atatürk'e farkına varmadan saygısızlık yaptı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:53
yeniakit.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla zafer sarhoşluğu yaşayan CHP'liler, İmamoğlu'na 'kurtarıcı' gözüyla bakmaya başladı.
Aşırılıkları nedeniyle CHP'li Muharrem İnce'den 'şizofrenler' fırçası yiyen bu kesim, şimdi de İmamoğlu'nu M. Kemal Atatürk'e benzeterek saygısızlığa imza attı.
Bu durum Barış Atay'ın da tepkisini çekti. Atay "Bir şeyi de abartmayın ya" yorumunda bulundu.
YORUM YAZ