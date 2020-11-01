  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kemalist doktordan vatandaşa alaycı sözler! ‘Elimize düşeceksiniz’
Gündem

Kemalist doktordan vatandaşa alaycı sözler! ‘Elimize düşeceksiniz’

Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatının ardından, AK Partili ismin koronavirüs tedbirlerine riayet etmediğini söyleyen Kemalist doktor Bengi Başer, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa, “Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:29:00 -
Kemalist doktordan vatandaşa alaycı sözler! ‘Elimize düşeceksiniz’

 yeniakit.com.tr 

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 2 hafta gördüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından bugün hayatını kaybetti. Kuzu’nun vefatı geniş çevreleri hüzne boğdu.

Burhan Kuzu’nun vefat haberinin ardından Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, AK Partili ismin koronavirüs tedbirlerine uymadığını ima eden bir paylaşım yaptı. Burhan Kuzu’nun, koronavirüs salgını Türkiye’de henüz yeniyken yaptığı, “Ebola 1976'da 13 bin; Sars 2002'de 8 bin; Mers 2012'de 858; Domuz giribi 2009'da 8238 can aldı. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19'dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü. Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?” şeklindeki paylaşımı hatırlatan Başer, şunları yazdı:

Bilimle inatlaşmak, ciddiye almamak kaybettirir. Covid-19’un son kurbanlarından Burhan Kuzu’nun attığı bu tweet, buna iyi bir örnek.. Kendisine rahmet dilerken bir kez daha uyarmak istiyorum; lütfen bu salgını ciddiye alın, çok iyi korunun ve böylece sevdiklerinizi de koruyun.

“Elimize düşeceksiniz”

Başer’in Burhan Kuzu ile ilgili sözleri tepki aldı. Gelen tepkilerin üzerine Prof. Bengi Başer, bir vatandaşa kafaları karıştıran, alaycı bir cevap yazdı. Söz konusu cevabında Başer, “Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek” ifadesini kullandı.

Alaycı bir tavır takınarak yazdığı bu mesajının ardından ayrıca tepki çeken Başer, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Bengi Başer, daha önce siyasi görüşünü ortaya koyan mesajlar da paylaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Earphone

..... yaa kendisi kazık mı çakacakmış dünyaya  
  • Yanıtla
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay