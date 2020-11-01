Kemalist doktordan vatandaşa alaycı sözler! ‘Elimize düşeceksiniz’

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AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 2 hafta gördüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından bugün hayatını kaybetti. Kuzu’nun vefatı geniş çevreleri hüzne boğdu.

Burhan Kuzu’nun vefat haberinin ardından Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, AK Partili ismin koronavirüs tedbirlerine uymadığını ima eden bir paylaşım yaptı. Burhan Kuzu’nun, koronavirüs salgını Türkiye’de henüz yeniyken yaptığı, “Ebola 1976'da 13 bin; Sars 2002'de 8 bin; Mers 2012'de 858; Domuz giribi 2009'da 8238 can aldı. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19'dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü. Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?” şeklindeki paylaşımı hatırlatan Başer, şunları yazdı:

“Bilimle inatlaşmak, ciddiye almamak kaybettirir. Covid-19’un son kurbanlarından Burhan Kuzu’nun attığı bu tweet, buna iyi bir örnek.. Kendisine rahmet dilerken bir kez daha uyarmak istiyorum; lütfen bu salgını ciddiye alın, çok iyi korunun ve böylece sevdiklerinizi de koruyun.”

“Elimize düşeceksiniz”

Başer’in Burhan Kuzu ile ilgili sözleri tepki aldı. Gelen tepkilerin üzerine Prof. Bengi Başer, bir vatandaşa kafaları karıştıran, alaycı bir cevap yazdı. Söz konusu cevabında Başer, “Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek” ifadesini kullandı.

Alaycı bir tavır takınarak yazdığı bu mesajının ardından ayrıca tepki çeken Başer, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Bengi Başer, daha önce siyasi görüşünü ortaya koyan mesajlar da paylaşmıştı.