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Kemal’in her ziyareti ayrı bir skandal

Kaset operasyonuyla oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunu türlü skandallara alet eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurtdışı temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere “ihanet” gölgesi düşüyor. Almanya’da PKK/PYD yandaşı olan SPD milletvekili Sevim Dağdelen’le görüşerek büyük skandala imza atan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki İngiltere ve ABD ziyaretlerinde de hainlerle aynı masaya oturdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi şikayet etmek için çıktığı yurtdışı turnelerinde ihanet odağı olan kişi ve kuruluşlarla kafa kafaya veriyor. Almanya ziyaretinde PKK/PYD yandaşı Sevim Dağdelen’le görüşen CHP’li Kılıçdaroğlu, benzer temasları daha önce de yaparak İngiltere’de PKK’cı Raife Aytek ve İbrahim Doğuş’la, ABD’de ise ismini Kevin olarak değiştiren  ‘FETÖ İmamı’ Kemal Öksüz, örgüt yöneticileri Faruk Taban, Mahmut Yeter ve Emre Çelik gibi hainlerle masaya oturdu.

PYD’ci Sevim ilk değil

Kaset operasyonu sonucu oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunu türlü skandallara alet eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurtdışı temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere “ihanet” gölgesi düşmeye devam ediyor. Terör örgütü PYD’nin paçavrasını açarak terör propagandası yapan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Sevim Dağdelen’le Berlin’de kafa tokuşturan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki Londra ve Washington temaslarında benzer rezaletlere imza attı.

PKK uzantılarıyla kafa tokuşturdu

2017 yılında İngiltere temasları kapsamında Londra’ya giden CHP’li Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK/PYD uzantılarıyla yan yana geldi. Kılıçdaroğlu, terör yanlısı Centre for Kurdish Progress Direktörü Raife Aytek’le buluştu. PKK’nın İngiltere uzantısı gibi hareket eden Centre for Kurdish Progress’çi Aytek’in ardından Kılıçdaroğlu, bir tartışmalı isimle daha görüştü. Kılıçdaroğlu, Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşı Müslim">Salih Müslim’e Londra’da kucak açan CEFTUS kuruluşunun Başkanı İbrahim Doğuş’la yan yana geldi.

Kılıçdaroğlu’nun terör uzantılarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirdiği etkinlikler, PKK’nın medya yapılanması Dem Radyo tarafından canlı yayınlandı.

MİT’e FETÖ kumpası öncesi manidar görüşme

Türkiye’yi karalamak için gittiği yurtdışında kritik zamanlarda karanlık isimlerle buluşan Kılıçdaroğlu 7 Şubat 2012 MİT krizinden bir hafta önce, Kılıçdaroğlu, CHP’deki makamında ABD’de yaşayan FETÖ’nün önde gelen temsilcilerini ağırlayarak, Amerikan Türki Topluluğu (TAA) Başkanı Faruk Taban’la görüştü. 30 Ocak’ta gerçekleşen Kılıçdaroğlu-FETÖ görüşmesinden bir hafta sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan, FETÖ’cü savcı Ferhat Sarıkaya tarafından ifadeye çağrıldı.

17-25 Aralık’tan önce Amerika’ya gitti, FETÖ’cülerle buluştu

17-25 Aralık darbe operasyonları öncesi Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Kılıçdaroğlu, 4 Aralık’ta FETÖ’nün ana kuruluşu Rumi Forum ile FETÖ’cü Amerikan Türki Topluluğu (TAA) militanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu, kendisini gizlemek için adını Kevin olarak gösteren ‘FETÖ İmamı’ Kemal Öksüz’le ABD’de bizzat görüştü. FETÖ elebaşı Gülen’in Onursal Başkanı olduğu TAA’nın ofisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, FETÖ militanları Mahmut Yeter ve Emre Çelik’le Washington’da bir araya geldi. Fetullahçı çetenin üst düzey yöneticilerinden Faruk Taban’la bir görüşme de ABD’de gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü teröristin elinden bir de plaket aldı.

Bu görüşmelerin 10 gün sonrasında darbe operasyonlarının düğmesine basıldı ve AK Parti Hükümeti’ne yönelik yolsuzluk kılıflı 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe operasyonları gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. PKK/PYD
  3. PKK/PYD yandaşı Sevim Dağdelen
  4. FETÖ İmamı’ Kemal Öksüz
  5. PKK’cı Raife Aytek
  6. İbrahim Doğuş
  7. ABD
  8. Faruk Taban
  9. Mahmut Yeter
  10. Emre Çelik
  11. Kaset operasyonu
  12. CHP Genel Başkanlığı
  13. Kemal Kılıçdaroğlu
  14. Terör örgütü PYD
  15. Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Sevim Dağdelen
  16. Londra
  17. Washington
  18. Centre for Kurdish Progress Direktörü Raife Aytek
  19. Salih Müslim
  20. CEFTUS
  21. MİT krizi
  22. FETÖ
  23. Amerikan Türki Topluluğu (TAA) Başkanı Faruk Taban
  24. MİT Müsteşarı Hakan Fidan
  25. FETÖ’cü savcı Ferhat Sarıkaya
  26. 17-25 Aralık darbe operasyonları
  27. Amerika Birleşik Devletleri
  28. Rumi Forum
  29. Amerikan Türki Topluluğu (TAA)
  30. Kemal Öksüz
  31. AK Parti Hükümeti
  32. Dem Radyo
  33. PKK

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