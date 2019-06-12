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Kemal’in başkanı suç makinesi gibi

Pensilvanya çetesinin en büyük destekçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin adayı olarak Kuşadası’nda belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren Ömer Günel’in FETÖ ile bağlantısı dikkat çekti. Fetullahçı 5 militanın avukatlığını yapan CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in FETÖ şüphelisi olmaktan hakkında soruşturma yürütüldüğü, tehdit, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi 13 farklı suçtan da yargılandığı ortaya çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “örnek belediye başkanımız” diyerek öve öve bitiremediği ve tertemiz olarak nitelendirilen CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü, tehdit, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan da yargılandığı ortaya çıktı. Kuşadası’nda FETÖ’den yargılanan milyonluk işadamlarının avukatlığını yapan CHP’li Günel’e son 9 yılda 3 dava açıldığı, onlarca soruşturmanın ise halen sürdüğü öğrenildi.

FETÖ’cülerin avukatlığını yapmıştı

Söylem ve eylemleriyle FETÖ soruşturmasını sekteye uğratmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin çiçeği burnunda belediye başkanlarından Ömer Günel’e yönelik çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Pensilvanya çetesinin en büyük destekçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin adayı olarak Kuşadası’nda belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren Ömer Günel’in FETÖ ile bağlantısı dikkat çekti. Fetullahçı 5 militanın avukatlığını yapan CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in FETÖ şüphelisi olmaktan hakkında soruşturma yürütüldüğü, tehdit, dolandırıcılık ve kasten yaralama 13 farklı suçtan da yargılandığı öğrenildi.

Dolandırıcılık da var görevi kötüye kullanma da

Akit’in edindiği bilgilere göre, 2010 yılında CHP’li Ömer Günel hakkında kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı araştırma başlatıldı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar, Adalet Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. 2011 yılında ise görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamalardan ötürü soruşturma açıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili 2013 yılında dolandırıcılık ve kanuna aykırı toplantı düzenleme suçlamasından iki soruşturma bulunuyor. Aynı sene görevi kötüye kullanma suçundan açılmış dava ise Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Günel’e yönelik görevi kötüye kullanmadan 2014 yılında açılan davanın yargılaması ise Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

CHP’li belediye başkanı FETÖ şüphelisi

2015 ve 2016 yıllarında yine aynı suçtan Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılmış iki soruşturma dosyası bulunuyor. Ömer Günel ile ilgili 2016 yılında görevi kötüye kullanma suçundan yürütülen bir diğer soruşturma ise Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle inceleniyor. Kuşadası’nda FETÖ’nün avukatı olarak tanınan CHP’li başkan hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2017 yılında açılan ve yetkisizlik kararı ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen soruşturma dosyasının halen açık olduğu belirtiliyor. Aynı sene CHP’li Ömer Güner’in Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada, Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı Erol Özkan’ı dövdürmekten dolayı ceza aldığı kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıldan ise, Ömer Günel’e görevi kötüye kullanmadan dolayı açılmış bir soruşturma bulunuyor.

Mazbatayı aldığı gibi koltuğu yenilemişti

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Kuşadası Emniyeti eski Müdürü Olcay Yakup İnankur’un avukatlığını yapan CHP’nin Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de mazbatayı aldığı gibi koltuğunu yenilemişti. “Makam araçlarını kaldırıyorum” diyerek tasarruf gösterisinde bulunan CHP’li başkan belediyenin ilk meclis toplantısında, kendisine makam aracı tahsis edilmesi yönünde karar çıkarmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
  1. Aydın
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel
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  8. Akit
  9. CHP’li Ömer Günel
  10. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı
  11. Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi
  12. Ömer Günel
  13. Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  14. Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı Erol Özkan
  15. FETÖ/PDY soruşturması
  16. Kuşadası Emniyeti eski Müdürü Olcay Yakup İnankur

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