Kemalettin Tuğcu ölümünün 12. yıl dönümünde anıldı

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kemalettin Tuğcu'nun hayatını anlatan kısa tanıtım filmiyle başladı.

Etkinlikte, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in hazırladığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Anma ve Armağan Kitapları Dizisi" kapsamında yayımladığı "Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar" kitabının da tanıtımı yapıldı.

Mustafa Ruhi Şirin, etkinlikte yaptığı konuşmada, tanıdığı 1980'li yılların ortalarından vefatına kadar görüştüğü Tuğcu ile çok yakın dost olduklarını söyledi.

Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı dönemde küçümsenmiş bir yazar olduğunu belirten Şirin, "İşte bunun gerekçelerini bu anma kitabında, 41 yeni yazının yanı sıra daha önceki yazılarla anlattık. Bu bir savunma kitabı, evet biz onun safında yer aldık ve savunuyoruz. Bu kitap, edebiyat kamusu tarafından küçümsenen Kemalettin Tuğcu'nun, 'Yazarak yaşıyorum' felsefesi açısından da çok önemli." dedi.

Şirin, Tuğcu hakkında hemen hemen bütün soruların yanıt bulacağı kitabın yayımlanmasından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

'Tuğcu'nun eserlerinden filmler yapılmalı'

Prof. Dr. İnci Enginün de Kemalettin Tuğcu hakkında ilk tez çalışmasını yaptırdıklarını dile getirdi. Her çocuk kitabında, çocukların canını sıkmadan eğitme amacı olduğunu aktaran Enginün, şöyle devam etti:

"Bizde en başta Kemalettin Tuğcu vardır. Tuğcu ile birlikte birçok çocuk kitabın yazarını inceledik. Kemalettin Tuğcu tezini verdiğim zaman 'Herkesi ağlatan yazar' diye tepkiler gördüm. Şimdi 'Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar' kitabının, yazarlarımız ve araştırmacılarımız için bir hareket noktası olmasını dilerim. Çocuk edebiyatı sadece edebiyatçıların değil psikologların da ilgilenmesi, belki ortak çalışması gereken bir alan."

Enginün, Tuğcu'nun görevini yeterince yerine getirdiğine işaret ederek, eserlerinin birçok araştırmaya konu olacak türden olduğunu vurguladı.

Kemalettin Tuğcu'nun eserlerinden filmler yapılması gerektiğini aktaran Enginün, çocuk kitaplarının her yaşta okunabileceğini ve okuyanların hayata gülümseyerek baktığını sözlerine ekledi.

'Hak yemeyen ve haksızlığa tahammül edemeyen biri'

Kemalettin Tuğcu'nun yeğeni yazar Nemika Tuğcu ise amcasının vefatından sonra basında gözyaşı vurgusu ile çıkan haberlerin çok ilginç olduğunu belirtti. Tuğcu, amcasının eserlerini okuyanların neden ağladığı konusunda çok düşündüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amcam, hakları yenmiş, aileden kovulmuş, sevgisiz kalmış çocukların hayatını yazıyordu ve hiçbir kitabında bu çocuklar hırsızlık yapmadı ya da bir cinayete karışmadı. Merhamet ve sabır konuları hemen hemen bütün romanlarında işlenmiştir. Dürüst yaşayan, çalışan ve gördükleri olaylardan ders çıkarıp doğru insan olan karakterlere yer verdi kitaplarında."

Kemalettin Tuğcu'nun çok çalışkan, marifetli ve zeki olduğunun altını çizen Tuğcu, amcasının adalet duygusu gelişmiş, hak yemeyen ve haksızlığa tahammül edemeyen biri olduğunu anlattı.

'Eserlerinde gerçek hayatta olmayan tek bir şey yoktur'

Yazar Dr. Fatih Erdoğan da "Okuduklarımdan eminim ki Kemalettin Tuğcu, 'Bütün üvey anneler kötüdür.' demiyordu ama algı böyle oldu." dedi.

Tuğcu'nun gözyaşı yazarı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını aktaran Erdoğan, "Halbuki eserlerinde gerçek hayatta olmayan tek bir şey yoktur. Rahmetli, 439 tane kitapla bunların hepsini anlattı. Bizde karşılığını buldu, biz okuduk ve o da yazdı. Bugün bir Kemalettin Tuğcu neden yok? Onu iyi anlamadığımız için olabilir mi? Döneminin dürüst ve içten bir yazarıydı. Kurguları bugünkü birçok yazarın kurgularından daha iyi, o günün dilini çok iyi kullanan bir yazardı. O gün Tuğcu'yu haksızca yargılayan şey bugün de var. Herhangi bir kitabın başına sonuna bakıp, eserin tamamına bakmadan yargılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kitapta görüşleri yer alan Mehmet Nuri Yardım ve Gülten Dayıoğlu'nun da konuşmacı olduğu etkinliğe ayrıca, Tuğcu'nun kızı Gülsevin Acır, oğlu Mehmet ve gelini Leyla Tuğcu da katıldı. Yaklaşık üç yıllık çalışmanın sonunda hazırlanan "Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar" kitabında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ön söz bulunuyor.

Hazırlığında, kitaplarının yanı sıra Tuğcu'nun yazılarının yayımlandığı dergiler ve gazetelerin de tarandığı kitapta, "Kemalettin Tuğcu nasıl bir yazardır?" sorusunun cevabı aranıyor. Kitapta, Tuğcu Ailesi ve Çocuk Vakfı arşivinden fotoğraf örneklerine yer verilirken, Tuğcu'nun tamamı daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan "Yazarak Yaşadım" eseri, detaylı biyografisi, yazarlık hayatı, eser incelemeleri, portreleri ve eserlerinden seçmeler bulunuyor.