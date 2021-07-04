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Gündem Kemal Sunal’ın mezarı başında fotoğraf krizi!
Gündem

Kemal Sunal’ın mezarı başında fotoğraf krizi!

Babası Kemal Sunal’ın mezarı başına giden Ali Sunal, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 13:34:00 -
Kemal Sunal’ın mezarı başında fotoğraf krizi!

Kemal Sunal’ın vefatının 21. Yıldönümünde Zincirlikuyu mezarlığında babasının kabrini ziyaret eden Ali Sunal, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri ölüye saygısızlık gerekçesi ile reddetti.

Fotoğraf gerginliği yaşandı

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, kabir başında dua okunduktan sonra maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyen kalabalığı, "Arkadaşlar lütfen maske takın. Maske takmayanlar geride dursun. Bizim sağlığımızı, insanların sağlığını lütfen tehlikeye atmayın" diyerek uyardı.

Ali Sunal ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, "Arkadaşlar fotoğraf çektirmek isteyenler lütfen gelmesin" diyerek geri çevirdi.

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