Kemal Sunal Euro’su mahkemelik oldu
Euro kağıdı üzerine Kemal Sunal'ın fotoğrafının basılarak hatıra parası olarak satılması mahkemelik oldu. Sunal ailesi kendilerinden izin alınmadığını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.
Kemal Sunal’ın 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle Euro kâğıdı üzerine hatıra para bastırılması mahkemelik oldu. Sunal’ın eşi ve çocukları, Euro kağıdı üzerine merhum sanatçının görsellerinin kullanıldığı hatıra para basan Özgür Honça ve İbrahim Gölgeli’den şikayetçi oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na avukatları Uğur Güven aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Sunal Ailesi, Kemal Sunal’ın sağlığında reklam kampanyası, tanıtım ve ticari faaliyetlerinden hep kaçındığını belirtti.
Avukat Uğur Güven dilekçesinde şüphelilerin Sunal Ailesinden izin ve rıza almaksızın kağıt Eurolar üzerinde a oyuncunun görsellerini izinsiz kullandığını ve hatıra para adı altında satış yaptıklarını belirtti.