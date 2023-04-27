Kemal sallasın, Erdoğan yapsın!
2009'dan bu yana katıldığı seçimlerin tamamını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arkasındaki tahtaya vaatler sıralayıp sosyal medyada oy çalışması yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın gıptayla takip ettiği icraatları faaliyete geçirdi.
PKK/HDP destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vaatlerini tahtaya yazdı, rüyalara daldı! Kılıçdaroğlu bol bol attı ama tutmadı. Ona inanan da kalmadı. Danışmanı Rifkin bile sırra kadem bastı!..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye Yüzyılı" için kolları sıvadı. İlklere imza attı. Hayalleri gerçek yaptı! Hizmetleri sınırları aştı.
Erdoğan'ın hizmetlerinin bazıları:
- İHA-SİHA
- TOGG
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- KIZILELMA
- TCG ANADOLU
- İMECE UYDUSU
- KARADENİZ GAZI
- ALTAY TANKI
- ŞEHİR HASTANELERİ
- HIZLI TRENLER
- BARAJLAR
- METROLAR
- YOLLAR
- HAVALİMANLARI
Kaynak: Takvim
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