Kemal Özdeş dönemi resmen başladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi.
Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için görüşmeler sürüyordu. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2 farklı dönemde takımda görev yapan Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Tecrübeli teknik adam 2016-2018 sezonları arasında ve 2019 sezonunda Kasımpaşa'nın teknik adamlık görevini üstlenmişti. Böylece Kemal Özdeş, İstanbul ekibinin başına 3 kez geçmiş oldu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş!
Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!
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