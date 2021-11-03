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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör' ikiyüzlülüğü! 'Yozgat Yozgat olalı böyle zulüm görmedi'
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör' ikiyüzlülüğü! 'Yozgat Yozgat olalı böyle zulüm görmedi'

Ankara'da tezkereye ‘Hayır’ deyip Yozgat’da PKK üzerinden şov yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’dan cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:15:00 - 2021-11-03 17:16:16
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör' ikiyüzlülüğü! 'Yozgat Yozgat olalı böyle zulüm görmedi'

 Yeni Akit ANKARA 

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kandili yer ile yeksan edeceğim." ifadelerini kullandı. HDP’nin kalbini kazanmak için tezekereye "Hayır" oyu veren HDP ile ortaklık yapmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu’na cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’dan geldi.

'Hakkari'de özerklik, Yozgat'ta şov'

Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tezkereye HDPKK’yla birlikte 'hayır' de, terörist Demirtaş’a her gün 'af' iste, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye 'terörist değil, ülkeleri için savaşan oluşum' de, Hakkari de 'Özerklik sözü' ver, Yozgat’ta Kandil'i yer ile yeksan edeceğim de! Yozgat, Yozgat olalı böyle 'zulüm' görmedi bence." ifadelerini kullandı.

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