Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırları bir bir dökülüyor! CHP'deki yükselişi...

Dişçideki sır buluşmaya nasıl gelindi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de genel başkanlık koltuğuna kadar yükselmesinin sırları tartışılıyor. Eski Genel Başkan Deniz Baykal’a düzenlenen operasyonla Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına yükseltilmesi arasındaki bağ dikkat çekici.

Aydınlık'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan son sırrı, “dişçi buluşması”… Konuyu önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme getirdi. Soylu’nun açıklamasındaki bilgiler şöyleydi: Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbesi öncesinde bir dönem danışmanlığını da yapan diş hekimi Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesine gitti. Burada FETÖ’nün önemli isimlerinden biriyle buluştu. Bu buluşmada Fetullah Gülen ile de görüştü.

Diş hekimi Ali Arif Özzeybek ayrıntı vermese de buluşmayı doğruluyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun Özzeybek’in bürosunda görüştüğü kişi, FETÖ’nün lider kadrosundan Mustafa Yeşil. Kılıçdaroğlu da onun telefonundan Fetullah Gülen’le görüşüyor. Her konuda anında açıklama yapan, video yayınlayan Kılıçdaroğlu bu konuda suskun. Yakın çevresindekiler, “Kılıçdaroğlu yalanlayacak ama belgesi ortaya çıkar diye korkuyor. Bu nedenle susarak geçiştirecek.” bilgisini veriyorlar.

CHP’liler sessiz

Son dönemde, ABD Başkanı Biden’ın “kaos” stratejisine uygun siyasetler izleyen Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi “Altı Ok” çizgisinden çıkardığı sürecin sırları tek tek ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi PKK/HDP ile aynı çizgiye getirmesi, devletten atılan FETÖ’cüleri yeniden yerlerine döndürme sözü vermesi, FETÖ’cüleri milletvekili, belediye başkanı, danışman koltuklarına yerleştirmesi… Tüm bunların arka planı her gün yeni bir ayrıntıyla daha aydınlanıyor. Peş peşe ortaya çıkan sırlar CHP’de Kılıçdaroğlu’na destek vermiş olanların da kafasını karıştırmış durumda. Birçok CHP’li Kılıçdaroğlu konusunda suskun.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına atanması sürecindeki kritik köşe taşları şöyle:

Silk Road Enstitüsü raporu

Merkezi İsveç’te bulunan Silk Road Enstitüsü, Amerika derin devleti kuruluşlarından “Foreign Policy Council” ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Yöneticisi Svante E. Cornell Ankara’da parti merkezinde dönemin Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’i ziyaret eder. Son yayımladıkları raporun bir örneğini verir. Öymen raporu inceleyince şok olur. Raporun üçüncü bölümde Türkiye’nin iç politikasında yaşanabilecek gelişmelerle ilgili bir senaryoya yer verilmektedir. Senaryoda CHP de vardır. Özetle, “Deniz Baykal'ın istifaya zorlanmasından, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından, bunun için televizyon programları ile desteklenmesinden” söz edilmektedir. Kılıçdaroğlu’nun parti politikalarını değiştireceği, Avrupa’daki bazı partilerin de buna destek vereceği bile raporda yer almaktadır.

Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis kulisinde karşılaştığında bu rapordan kendisine de bahseder. Ama o dinlemekle yetinir, hiç yorum yapmaz. Öymen bütün bunları “Baskılara Direnirken” kitabının “Türkiye’de Siyasete Dış Müdahaleler” bölümünde ayrıntısıyla anlatmaktadır.

Gelişmeler rapordaki gibi seyretti. Televizyon programları ile desteklenmesi de dahil... Canlı yayında Melih Gökçek ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Dengir Fırat tartışmaları ile gündeme geldi.

CHP’ye münasip başkan

Baykal’a düzenlenen kumpas öncesi ABD Dışişleri Bakanı imzasıyla ABD Ankara Büyükelçiliği'ne gönderilen bir telgraf vardı. Silk Road Enstitüsü’nün raporunda yazanlarla, telgraftaki senaryolar örtüşüyordu. CHP’ye “münasip başkan” aranıyordu. Birileri Baykal’ın üstünü çizmişti ve Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyordu.

Adaylık öncesi

Baykal’a kumpas kurulmuştu. Baykal mücadeleyi değil teslim olmayı seçti. Baykal istifa edince parti yönetimi genel başkan arayışına girdi. Kılıçdaroğlu’nun adı öne çıkıyordu. Tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu “aday değilim” açıklaması yaptı.

Bu açıklamadan yaklaşık bir saat sonra Ankara’da Akay yokuşunun başında, Ankara’daki gelişmelerle ilgili kulağı delik bir isim o günlerde kamuda çalışan yazarımız İsmet Özçelik’e şunları söyledi:

“Dün gece Amerikalılarla anlaşma sağlandı. Genel af dahil her konuda mutabakata varıldı. Kılıçdaroğlu CHP’nin yeni genel başkanı.”

“Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı” itirazına gülerek, “Bunlar rol icabı. Siyasette bunlar olur. Kılıçdaroğlu sanki fedakarlık yapıyormuş havası veriliyor, itiraz edenler susturuluyor.” karşılığını verdi.

Gladyo ekibi partide

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz önce etrafını değiştirme çabasına girdi. Adım adım temizledi. Çok tartışılan 14. kat’a CHP dışı bir ekip yerleşti. Şükrü Karaca, Rasim Bölücek, … Bunlar geçmişte bir ucu Enver Altaylı’ya, bir ucu FETÖ’ye uzanan Gladyo’nun “Analitik Grubu” elemanlarıydı. CHP’ye kimin gönderdiği hep tartışıldı. Oklar hep Amerikan Büyükelçiliğini gösterdi.

FETÖ’cü danışmanlar

Bunların dışında da danışmanlar vardı. Üstelik danışmanlar Parti Meclisi, MYK üyelerinden, hatta Genel Başkan Yardımcılarından daha etkiliydi. Kararlarda onların rolü vardı. Bu danışmanların çoğu FETÖ bağlantılı çıktı. Fatih Gürsul, Murat Aksoy, Koray Çalışkan, Alper Keten, Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya… Bazısı yargılandı hapis cezası aldı, bazısının yargılaması sürüyor, bazısı KHK ile üniversiteden ihraç edildi.

Enver Altaylı ile bağlantılı

Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanlarından Rasim Bölücek. Atatürkçülükle hiçbir ilgisi yok. Enver Altaylı iddianamesine göre sürekli Altaylı ile temas halinde. Bin 159 kez görüşmüş. CHP’de kimin adamı olarak görev yaptığı tartışılıyor.

CHP’den aldığı para yetmemiş gibi bizzat Kılıçdaroğlu’nun ricasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yönetim kurulu üyesi yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yakın arkadaşı Bölücek’in Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak belirlenmesi sürecinde de etkili olduğu ifade ediliyor.

FETÖ'cü vekiller

Bu arada FETÖ kontenjanından CHP milletvekili olanlar da var. Bunlardan Aykan Erdemir firari. Şu Amerika’da kaçak. Faik Tunay da FETÖ kontenjanından milletvekili yapılanlardan. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken aralarının iyi olduğu konuşuluyor. Halan Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden adı FETÖ ile anılanlar da var. Erdoğan Toprak’ın Kılıçdaroğlu’nun Bosna-Hersek gezisini Bosna’daki FETÖ’cülerle birlikte yaptığı iddiası gündemde.

Kontenjanlar

Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçilince kendi bölgelerinden değil, seçilebilecekleri sıralara konarak başka illerden milletvekili yapılanlar da var. Adı Wikileaks belgelerinde “gölge CIA” olarak bilinen Stratfor’un yazışmalarında geçen Sezgin Tanrıkulu bunlardan biri. Normal bir dönemde CHP’den milletvekili olma şansı sıfır olan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun gözdesi. Ama onun “kontenjandan” milletvekili yapıldığı ifade ediliyor. Sözkonusu kontenjanın kimin kontenjanı olduğu sorgulanıyor.

ABD ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun 2013'teki ABD ziyareti de dikkat çekicidir. Kılıçdaroğlu burada FETÖ'nün örgütleri Turkic American Alliance (TAA) ve Rumi Forum'la bir araya geldi. TAA yöneticileriyle ofisinlerinde buluşarak kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu ve FETÖ'ye yakın temsilcilerin gerçekleştirdikleri toplantının ardından, TAA buluşmayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Buluşmaya Kılıçdaroğlu dışında CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak, Engin Altay, Aytun Çıray, Kamer Genç ve Aykan Erdemir’in katıldığı duyuruldu. TAA kanadını ise TAA Başkanı Faruk Taban ve çatı derneğe üye diğer kuruluşlardan Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu (MAFTAA) Başkanı Mahmut Yeter, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi (TCAE) Başkanı Kemal Öksüz, Türk Amerikan İş Grubu (TABN) Başkanı Talha Saraç’ın dahil olduğu dernek yöneticilerinin temsil ettiği ifade edildi.