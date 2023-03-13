Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT sevdası yine gündemde! 6'lı masanın 'muhafazakarları'nın duruşu ne olacak?
LGBT sapkınlığına karşı duran aileye ve ahlak yapısına duyarlı Müslümanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT sapkınlığına ilişkin sözlerini yeniden gündeme getirdi. 6'lı masanın sözde muhafazakar ve milliyetçi partilerinin LGBT'ye karşı nasıl duruş sergileyecekleri merakla bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin LGBT sapkınlığına karşı duruşu ve Konya'da LGBT'li Selin Ciğerci'nin güzellik merkezi açmasına duyarlı Müslümanlar tarafından izin verilmemesi, LGBT'lilerle, yandaşlarını kudurttu.
Sosyal medyada sapkın yaşamı destekleyenler tarafından Fatih Erbakan ile Konyalı Müslümanlara linç kampanyası başlatıldı.
LGBT'lilerin ahlak dışı yaşam tarzına tepki gösteren aileye duyarlı çevreler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "LGBT sapkınlık değildir." dediği videosunu gündeme getirdi.
6'lı masanın sözde muhafazakar ve milliyetçi partilerinin LGBT konusunda nasıl duruş sergileyecekleri merakla bekleniyor.
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