  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT sevdası yine gündemde! 6'lı masanın 'muhafazakarları'nın duruşu ne olacak?
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT sevdası yine gündemde! 6'lı masanın 'muhafazakarları'nın duruşu ne olacak?

LGBT sapkınlığına karşı duran aileye ve ahlak yapısına duyarlı Müslümanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT sapkınlığına ilişkin sözlerini yeniden gündeme getirdi. 6'lı masanın sözde muhafazakar ve milliyetçi partilerinin LGBT'ye karşı nasıl duruş sergileyecekleri merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 16:41:00 - 2023-03-13 16:50:37

 Yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin LGBT sapkınlığına karşı duruşu ve Konya'da LGBT'li Selin Ciğerci'nin güzellik merkezi açmasına duyarlı Müslümanlar tarafından izin verilmemesi, LGBT'lilerle, yandaşlarını kudurttu.

Sosyal medyada sapkın yaşamı destekleyenler tarafından Fatih Erbakan ile Konyalı Müslümanlara linç kampanyası başlatıldı.

LGBT'lilerin ahlak dışı yaşam tarzına tepki gösteren aileye duyarlı çevreler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "LGBT sapkınlık değildir." dediği videosunu gündeme getirdi.

6'lı masanın sözde muhafazakar ve milliyetçi partilerinin LGBT konusunda nasıl duruş sergileyecekleri merakla bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23