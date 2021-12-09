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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu terörist Fetullah Gülen çıktı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu terörist Fetullah Gülen çıktı

Birçok kadın milletvekillinin de bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda rezil bir el hareketi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:59:00 - 2021-12-09 15:07:43

İYİ Parti ile kol kola girip terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kadın milletvekillinin de bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken, ahlaksız bir el hareketi yaptı.

Rezilliğine gelen tepkilere aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına devam etti. Kamuoyunda infiale neden olan rezaleti, CHP savunurken, ittifak ortağı İYİ Parti ve HDP suskun kalmakla yetindi.

Kılavuzu Fetullah Gülen çıktı

ABD'de sığıntı yaşayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı rezil hareketi yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan rezil görüntüye "Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu Gülen çıktı" yorumları yapıldı.

 

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